Munir: "Vamos a trabajar para cambiar esto"

Munir El Haddadi se lamentó por su ocasión fallado cuando todavía el marcador iba 1-0 pudiendo hacer el tanto del empate. "He tenido ocasiones y no he podido aprovecharlas, son oportunidades de partido pero tienes que seguir concentrado e intentar tener más y poder meterlas", ha dicho.

"Sobre todo yo he tenido ocasiones y no las he aprovechado; tenemos que seguir trabajando para ganar fuera de casa también", ha añadido.

En cuanto a su visión del partido, el ex del Barça ha comentado: "Está claro que hemos intentado ir a por el partido, hemos tenido las nuestras pero no ha podido ser. Seguro que esto cambiará, vamos a trabajar para ello y poder ganar fuera de casa".