Iborra, "sevillista"... y profesional, ante todo

En las redes sociales se protesta por todo, hasta el punto de que hay quien se atreve a echar en cara a un futbolista que sea profesional. Le ocurrió precisamente eso a un Vicente Iborra que, tras el Villarreal-Sevilla (3-0), escribó lo siguiente en su cuenta de Instagram: "Gran victoria equipo, este es el camino, siempre juntos. Fue especial ver a tantos amigos sevillistas, toda la suerte en lo que queda y gracias como siempre por el cariño".

Y, rápidamente, saltó un aficionado nervionense, recriminándole que se esforzara ante su exequipo, al que derrotó. "Mucho no pensaste en algunas acciones que tu pasado fue sevillista", le decía.

Y el valenciano, levantinista de corazón y sevillista de adopción, le respondió con su habitual grandeza:

"Respeto tu opinión, por supuesto, pero no la comparto. En ningún momento tuve ningún gesto feo hacia el Sevilla ni lo tendré. Sé lo que ese club me ha dado y ante todo estoy y estaré muy agradecido por ello. Tan solo me dediqué a hacer mi trabajo como traté de hacerlo en Sevilla cuando estuve. Imagino que habrás visto la clasificación y la situación en que estamos. Cuando era jugador sevillista y marqué gol a mi ex equipo el Levante ¿tampoco te pareció bien? Sin más, saludos y como sevillista que me considero espero que tengas muchos éxitos". Chapó.