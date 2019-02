Muriel: "Quiero seguir, Florencia es mágica"

Luis Fernando Muriel está viviendo una historia de amor con Florencia y la Fiorentina que no ha podido comenzar de mejor modo para el jugador cedido por el Sevilla. El colombiano lleva cuatro goles en siete partidos y, pese a llevar apenas dos meses en la Serie A, ya se da por hecho que será comprado por el conjunto 'viola'.

A Muriel le encanta la idea: "Quiero regalar la Coppa Italia a la Fiorentina. ¿Seguir aquí? Es mi gran esperanza, Florencia es mágica", ha señalado rotundo en la Gazzetta dello Sport. "Estoy feliz de haber elegido a Fiorentina. Corvino y Pioli me han dado confianza y entusiasmo desde los primeros contactos y no han traicionado la palabra que me dieron".

El delantero incluso se atreve con una cifra de goles: "Llegar a dobles figuras sería un gran éxito". Su sueño, marcar en la Coppa Italia. "¿El gol que quiero marcar? El que podría regalar la Coppa Italia. En esta ciudad ha faltado un trofeo por mucho tiempo. Y luego me gustaría marcar el gol que vale la cuarta posición, es imposible ahora... pero en el futuro...", indica el punta, que cuenta su ritual antes de saltar al campo. "Antes del partido libero la tensión bailando bachata y reggaeton, y Simeon y yo damos un espectáculo mientras los franceses sacuden la cabeza porque ellos aman otros géneros. Dentro del vestuario, en la música, mandamos los sudamericanos", concluye.