Castro: "El resultado no es bueno, pero ya ganamos a la Lazio"

José Castro, presidente del Sevilla, ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a Praga, donde este jueves el Sevilla intentará pasar de ronda ante el Slavia y estar en el bombo de los cuartos de final de la Europa League. "Tenemos que estar ilusionados, el resultado no es bueno pero si hay algún equipo capaz de hacer esta hombrada, es el Sevilla. Somos el rey de la competición mientras no haya nadie que lo gane más que nosotros. Tenemos que intentar ganar y pasar a cuartos, estoy convencido que estaremos en el sorteo", ha comentado.

Sobre la versión que espera del Sevilla, si esa imagen de Nervión o la de fuera de casa en Liga, Castro ha dicho: "La realidad es que el resultado no es bueno, pero esa imagen se ha visto en Liga, recuerdo que ante la Lazio ganamos y jugamos bien".

La victoria del pasado domingo es una inyección de moral: "Era uno de esos días que había que ganar y ganamos. Ganamos con el entrenador, con los jugadores y con la afición, y sobre todo, con el acierto que en otros partidos ha sido esquivo".

En cuanto a la situación y el estado de ánimo del técnico, el presidente manifestado: "Lo veo bien, con ganas, pero recuerdo que hace un año ganamos en Mánchester, y por qué no vamos a ganar aquí, creo que esa mala racha de resultados ha terminado y tenemos que pensar en la victoria".

El mandamás sevillista reiteró, en varias ocasiones, su optimismo de cara al partido de Praga: "Nuestro plantilla atesora mucha calidad, llevamos una malaracha pero este mismo entrenador hizo una gran primera parte de la temporada, con los mismos jugadores, por lo que tenemos que seguir ilusionados. Es verdad que han sido unos días duros para todos, pero he visto a Machín animado y con ganas de ganar mañana, que es lo más importante".

"Es nuestra competición fetiche, en la que el equipo se transforma y eso esperamos mañana, no solo en juego sino también en acierto. No comtemplo otra cosa que hacer un buen partido y pasar la eliminatoria, fuimos mejores en el Sánchez-Pizjuán y no fuimos capaces de acertar", ha aseverado el presidente antes de acabar aludiendo a la situación contractual de Ben Yedder y Sarabia.

"En el Sevilla siempre trabajamos por y para la plantilla, Ben Yedder no es una excepción, pero todavía le quedan dos temporadas. Sarabia lo dijo él mismo hace días, ahora mismo lo más importante es el equipo. Las cuestiones individuales hay que dejarlas ahora, lo más importante es seguir y estar en el sorteo", ha finalizado.