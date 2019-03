Machín: "El fútbol muchas veces es muy grande y otras cruel"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha mostrado tras el partido su frustración por una eliminación que deja al equipo muy tocado: "Es difícil de hacer una valoración objetiva porque ahora estamos todos en caliente. Y además súper dolidos. Tratando de ser coherente creo que el fútbol muchas veces es muy grande y otras muy cruel. Hoy nos ha tocado la parte cruel. Todo el mundo me recordaba muchos goles o momentos puntuales del club en esta competición, en esos años esa fortuna ha favorecido y este año no. Pensamos cómo ha sido ese último gol que es el que decide todo indica que este no era nuestro año. Estamos sufriendo muchas adversidades y bueno, si el partido hubiera terminado un minuto antes todos diríamos que hemos sabido superar las adversidades pero ese minuto nos deja fuera. Estamos tremendamente decepcionados, dolidos. También reconozco que los futbolistas, más o menos acertados, se han dejado todo lo que tenían en el terreno de juego. Hemos perdido por ese minuto que se han sucedido todas las situaciones adversas.

El Sevilla ha recibido cuatro goles del Slavia: "Tomas ha parado una acción en un córner en la segunda parte. Da la sensación de que con muy poco cada vez que se acercan nos hacen gol, más allá de que podamos decir que podamos corregir errores defensivos. No es normal que cada vez que nos lleguen nos penalicen tanto. Hay que asumirlo, ellos han hecho un gol más que nosotros y en esta competición tan exigente a veces acabas ganando y esta ve nos ha tocado todo lo contrario".

El vestuario se queda muy tocado: "Por supuesto, que a nadie le quede duda que los más dolidos son los que están dentro del vestuario, que se han dejado todo. Lo hemos hecho todo para ganar, más a allá de que nos hayan hecho cuatro goles. La realidad es que nos los han hecho. Teníamos la eliminatoria en nuestra mano y se nos ha ido. Somos un equipo que nos están haciendo muchos goles, es una evidencia, también estamos haciendo muchos. En ese equilibrio podíamos tener los mismo números y en este caso pasar la eliminatoria pero en ese caso perdemos muchos puntos en liga. No nos ha permitido pasar la eliminatoria ese último minutos. Muchas veces es inexplicable".

Machín tiene que levantar al equipo: "Dolido, pero es que la figura del entrenador conlleva asumir muchas cosas de las cuáles no puedes controlar y ahora me queda levantar la moral del grupo, que está cabizbajo, y parte pues el cansancio hace mella. Tenemos una batalla importante le domingo, tenemos que recuperarnos anímicamente para el domingo".