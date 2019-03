Roque Mesa y el derbi, la afición, Ben Yedder, André Silva...

Tras analizar el cambio de entrenador tras la debacle de Praga, las posibilidades de ir de la selección y la continuidad de Caparrós, Roque Mesa habla en esta segunda parte de la entrevista sobre las opciones de Champions del Sevilla, así como el derbi y el estado de los delanteros nervionenses.

- Valencia, Alavés, Valladolid, Betis y Getafe. Se medirán a cuatro rivales directos en las cinco próximas jornadas.

- Eso es decisivo. El Getafe y el Alavés están haciendo una temporada muy buena, no aflojan. Será bonito de aquí al final. Quedan diez partidos y en dos o tres fechas cambia todo muchísimo; vamos a pelear por ello.

- Se aproxima el derbi. ¿Ha aprendido de los errores del pasado?

- En la ida, a nivel personal, las cosas no salieron como uno siempre desea. Quieres ganar, hacer las cosas bien... Pero por una serie de circunstancias que todos sabemos, no se dio. De eso se aprende y, si Dios quiere, estoy seguro de que la vuelta será totalmente diferente

- ¿Cómo está viendo al Betis de Setién, al que conoce muy bien?.

- Bien, es un equipo que juega bien. Pero nosotros nos interesamos en nuestro equipo, que es lo importante.

- Frente al Espanyol, en el primer partido de Caparrós como entrenador, perdió la titularidad de la que venía disfrutando con Machín. Fue llamativo, pues en su anterior etapa, el curso pasado, fue prácticamente un fijo para el utrerano.

- Es cierto que el otro día el míster puso a otros jugadores. Yo estuve hablando con él el día anterior e independientemente de lo que habláramos, esto es un equipo y unos días juegan unos y otro días otros. En este tramo de temporada tanto yo como otros compañeros hemos jugado muchos minutos y era importante hacer un cambio.

- ¿Se siente importante en el Sevilla esta temporada?

- Sí, por supuesto. La verdad es que he tenido bastantes minutos, bastante participación, y estoy muy contento; espero que de aquí al final sea igual.

- Nada que ver con la experiencia que tuvo con Vincenzo Montella en el banquillo.

- (Sonríe). Sí, con Montella no tuve oportunidad ninguna, pero así es el fútbol.

- Hay mucha competencia en el centro del campo del Sevilla. ¿Dónde se siente más cómodo, jugando más adelantado, como últimamente, o más retrasado, como pivote?

- Me da igual, sinceramente. Estoy acostumbrado a jugar en varias posiciones. Incluso por la izquierda o por la derecha. Donde crea oportuno el nuevo míster; intentaré aportar donde sea.

- ¿Cómo de importante es la afición y el Sánchez-Pizjuán en este tramo final de la temporada para conseguir el objetivo?

- Mucho, es muy pasional, muy exigente. La verdad es que lo viven mucho, es una afición que a su propio equipo le exige bastante, pero que también lo apoya en los momentos duros. Es una afición que, como yo siempre he dicho, es el jugador numero 12. Se nota bastante jugar en el Sánchez-Pizjuán.

- ¿Y qué es lo que tiene que mejorar el Sevilla en estas diez jornadas que restan en LaLiga?

- Una cosa clara es no encajar tantos goles. En estos últimos partidos hemos encajado bastantes goles. Si cortamos esa sangría, creo que vamos a tener oportunidades al ataque y gran parte de los puntos se conseguirán siendo más efectivos atrás.

- Hablando de ello. El gol, en Sevilla, tiene nombre propio: Wisam Ben Yedder.

- Es un jugador diferente, un jugador top.

- El que en estos momentos no está tan fino de cara a portería es André Silva.

- Sí, así funcionan los delanteros. Cuando no meten, parece que se ofuscan más. André no está teniendo ahora mismo esa suerte de cara a gol y esperemos que la recupere pronto.

- ¿Cuáles son los planes de futuro de Roque Mesa?

- Nunca se sabe. Ahora mismo estoy contento aquí, soy feliz y mi familia también. Me queda éste y dos años más; no sé qué pasara. Yo soy una persona que vive un poco al día, soy de vivir el momento porque sé que en el fútbol todo cambia de la noche a la mañana. Estoy feliz y espero seguir aquí.