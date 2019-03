Gallardo: "Caparrós no es el del año 2000, se ha renovado"

No sólo Caparrós cambió el despacho por el banquillo el día de la destitución de Machín. Junto a él se volvieron a enfundar el chándal Paco Gallardo y Carlos Marchena, sus adjuntos en la dirección de fútbol, para enderezar el rumbo del Sevilla. En una entrevista a los medios del club el propio Gallardo explicaba este cambio. "Ha sido bastante grande. De estar con la corbata en un hotel esperando para ir al sorteo de la UEFA a verme con el chándal. Esto es el fútbol y lo único que sé es lo que voy a hacer dentro de unas horas, que es preparar el entrenamiento de hoy", cuenta el exjugador, que ya coincidió con Caparrós cuando era futbolista. Desde entonces, el utrerano ha cambiado mucho.

"La idea es la que todos conocemos, pero éste no es el Joaquín que yo me encontré como jugador en el año 2000. Se ha renovado y tiene capacidad para escuchar las nuevas ideas y esas nuevas tecnologías que tanto aportan. Ha habido un gran avance en su estilo, siempre con sus principios y ese 4-4-2 con fortaleza atrás, pero abierto a escuchar a la gente joven y preparada del cuerpo técnico", cuenta Gallardo, que atribuye a Caparrós la reacción ante el Espanyol: "El botón lo tocó Joaquín. Tiene su modelo de juego muy marcado y el equipo era sabedor de esa idea por el último mes del año pasado. Se han adaptado rápido y tenemos jugadores de gran nivel que cogen rápido cualquier cambio".

De su etapa en la secretaría técnica, Gallardo se queda con todo lo aprendido: "Ha sido una experiencia increíble. Todo lo tomo en positivo y ha sido un aprendizaje tremendo porque he conocido cómo se hace todo y tratado el club más por dentro. Ha sido positivo ver que hay gente muy válida y preparada que está gestionado el club. Es una satisfacción y también una tranquilidad para mí como sevillista. Ha sido un paso muy positivo y me quedo con que me ha aportado muchísimo".

En el cuerpo técnico de Caparrós, además de Marchena y Gallardo figura Antonio Álvarez. La idea, también con Machín, es dar importancia a la gente de la casa: "Queríamos que el cuerpo técnico fuera mixto, con técnicos de la casa que están muy preparados y a los que hay que ir dándoles paso, como a los jugadores de la cantera. La idea con Machín, tras experiencias anteriores, era que el entrenador trajese su equipo pero que también hubiese gente de la casa. Siguen Juanjo del Ojo, José Luis Silva, Ramón Vázquez y Carlos Otero. Ha sido todo muy fácil porque éramos conocedores de lo que había y ellos nos han aportado esa información que podíamos no tener".

Una vez que se ha producido el relevo en el banquillo, el objetivo está claro, ir a por la cuarta plaza: "Era una de las cosas que Joaquín decía y que nos transmite. El objetivo es estar en Champions y si tenemos diez internacionales, hay que luchar por la cuarta plaza como mínimo".

Al plantel, lo ve listo para el reto: "El equipo está bien. Todos estábamos muy cerca de la plantilla y sabíamos lo que nos podíamos encontrar. Ese paso no ha sido agresivo sino de continuidad y con normalidad. Añadido a la victoria, se ha hecho todo muy fácil".

La ausencia de los internacionales no es excusa para una plantilla que Gallardo califica de muy competitiva: "No hemos podido preparar nada hasta el jueves porque son diez internacionales y esa estrategia, colocación o el balón parado... es difícil. Hasta mañana por la tarde no se incorporan todos y con los que se han quedado aquí sí que vamos introduciendo esos matices que Joaquín quiere que se vean en el equipo. Joaquín se merece, tras 500 partidos en Primera, entrenar una plantilla como ésta, de calidad y grandes jugadores. Se te hace muy complicado componer una convocatoria o incluso un once dejando a gente fuera. Éramos sabedores de la gran plantilla que había, pero en esta nueva situación lo valoras aún más".

En cuanto a los nombres propios, Gallardo destaca la aportación que puede hacer Gonalons: "Gonalons tiene un gran nivel, nunca se había lesionado hasta llegar aquí y ha tenido dos lesiones absurdas que nos han privado de tenerlo. Creo que nos va a ayudar mucho y que siga sumando como hizo ante el Espanyol".

Otro para el que no ahorra elogios es Jesús Navas: "Jesús es un ejemplo para sus compañeros y para todos los canteranos. El propio Iker Casillas lo puso de ejemplo para volver a la selección y se cuida, sigue mejorando e incluso a veces lo tenemos que frenar. Se merece ese premio de la selección pero todavía le quedan diez partidos para ayudarnos mucho esta temporada. Más allá de las individualidades, que son muy buenas, me gustaría resaltar el equipo, porque si todos vamos unidos lo vamos a hacer aún más grande".