Muriel y Montella: tres veces, en tres años y en tres equipos distintos

El fútbol da tantas vueltas, o más, que la vida. Valga como ejemplo el de Luis Fernando Muriel, delantero colombiano que explotó en la Sampdoria a las órdenes de un Vincenzo Montella con quien, casualmente, volvió a coincidir meses después en el Sevilla FC. El atacante regresó el pasado mes de enero a Italia, mientras el técnico translapino seguía en el paro, rechazando varias exóticas ofertas.

Lo curioso es que este martes ha dimitido el técnico de la Fiorentina, donde está jugando cedido Muriel, y el elegido para reemplazar a Stefano Pioli es... sí, Montella. El 'Aeroplanino' se volverá a poner el chándal este mismo miércoles, según la prensa italiana.

Muriel: "Quiero seguir en la Fiorentina"

El internacional cafetero, por su parte, fue premiado en la noche del lunes en la Gran Galà dello Sport de Florencia, donde volvió a mostrar su deseo de seguir en el cuadro italiano la próxima campaña. "Estoy muy contento aquí, no hubiera podido tomar una decisión mejor. Estar en este club me hace muy feliz y es perfecto para mostrar de una vez a todos mi potencial", dijo el colombiano, que aseguró haber trabajado "mucho en estos últimos tiempos". "Tengo continuidad, he mejorado en número de goles y aún tengo tiempo de crecer. La Fiorentina me permite mostrar lo que se espera de mí", sentenció.

Muriel suma seis tantos en la Serie A, en 12 partidos, y dos más en la Coppa Italia, en la que ha dado también un par de asistencias.