Remiro, en la agenda del Sevilla FC para la portería

El Sevilla cuenta con dos guardametas de futuro como son Vaclik y Soriano, por lo que la portería está bien cubierta. El primero tiene contrato hasta 2021 y el segundo hasta 2022. No obstante, el conjunto de Nervión no podría hacer nada si llegase una oferta importante. Por eso, ante una salida, el club ha puesto sus ojos en Álex Remiro, portero del Athletic Club de Bilbao, como cuenta el diario As.

El joven portero, criado en Lezama, está teniendo una temporada muy complicada. La cuestión extradeportiva le ha afectado de lleno a lo futbolístico, y no solo no juega sino que está apartado del equipo. Tras una gran campaña en las filas del Huesca, con el que logró el ascenso, el cancerbero regresó al equipo rojiblanco para suplir a Kepa. El problema, que queda libre el 30 de junio y no ha renovado. Por eso, el Athletic entendió que no podía darle la opción de jugar sabiendo que se iba a marchar gratis.

La temporada ha transcurrido sin novedades. La anterior directiva le mantuvo apartado y la actual le ha puesto de guardia. Remiro entiende que su futuro está lejos de Bilbao, y más sabiendo que las dos apuestas del club son Herrerín y Unai Simón. Él ha seguido entrenando para estar listo para jugar con otro equipo a partir de junio, y 'novias' no le van a faltar. As apunta a Mónaco, Espanyol, Girona, Real Sociedad o Barcelona como equipos que han considerado su incorporación. Y ahora ha metido en la puja a dos clubes de la Premier League y al Sevilla.

Estuvo muy cerca de salir en invierno al Huesca, que apostó bastante por su cesión, pero las partes no llegaron a un acuerdo, prolongando aún más el calvario de Remiro. As recoge la opinión de su entorno, que afirma que "no se han mojado", que "el Athletic nunca le ha visto como portero titular" y que "no tiene nada que perder". El Sevilla es conocedor de su situación, y firmar a un portero de tanta proyección sin coste alguno sería una inversión de futuro importante que seguro que Monchi valorará de aquí a que se abra el mercado veraniego.