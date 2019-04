Monchi se pone al día con las renovaciones

La segunda etapa de Monchi al frente de la dirección general deportiva del Sevilla FC comenzó de manera oficial el pasado 1 de abril, a pesar de que el de San Fernando venga trabajando en la planificación del nuevo Sevilla 19/20 desde un par de semanas antes, más allá de dejarse ver observando los entrenamientos del primer plantel sevillista o en los palcos del Jesús Navas y el Sánchez-Pizjuán, siguiendo en directo al Sevilla Atlético y el Sevilla FC, respectivamente.

De hecho, son varias las reuniones y conversaciones que el de San Fernando ha mantenido con varios representantes, junto a Caparrós, quien seguían siendo director de fútbol del Sevilla, antes de que el contador de su segunda etapa en Eduardo Dato, incluso, comenzara a correr. Es decir, que ha sido llegar y remangarse, observando qué es lo que hay y qué es lo que hay que hacer, habiendo detectado ya que tendrá que reforzar el centro del campo, para lo que ha solicitado mediocentros de carácter mixto, y teniendo que resolver aún en este epílogo liguero varias de las dudas que tiene todavía en su cabeza.

Lo que no le ha presentado ningún tipo de duda, sin embargo, es la necesidad de acabar de cerrar las renovaciones que Caparrós tenía abiertas... o 'cerradas', como es el caso de Gabriel Mercado. El argentino, que acaba contrato y que desde el pasado mes de enero puede negociar como agente libre, no era ninguna prioridad para el utrerano, que había llegado a la conclusión de no renovar al zaguero a sus 32 años de edad, movido por su deseo de rejuvenecer la plantilla.

Pese no tener duda de su compromiso sobre el campo, como ha demostrado ahora, como entrenador, dándole la titularidad en el centro de la defensa, Caparrós optó por no ofrecerle la renovación al argentino, todo lo contrario que Monchi.

De hecho, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, ya se ha mantenido el primer contacto entre el de San Fernando y el agente del futbolista, que se acercará hasta la capital hispalense a final de mes para conocer la intención del club sevillista. Un contacto que, por esperado, no se producía desde tiempos de Óscar Arias, que sí estaba por la labor de renovar a Mercado, aunque acabó siendo destituido.

Está por ver, ahora, si la opinión de Monchi y Mercado coinciden en relación al futuro del zaguero argentino, que el pasado enero bien pudo enrolarse en las filas del Villarreal, que intentó firmarlo. Es, por tanto, una prueba evidente más de que Monchi está quemando cartuchos y se ha metido de lleno en materia de renovaciones, antes de que el mercado de verano se aproxime aún más.

Unos contactos con Mercado que se producen después de haber avanzado también en las renovaciones de Éver Banega y Pablo Sarabia, estando mucho más encarrilada la del argentino, que ya ha comunicado a su nuevo agente que su deseo es ampliar su vinculación con los de Nervión a la vez que mejorar sus emolumentos. Falta por encontrar el punto de equilibrio para la firma, pero el acuerdo avanza a paso firme.

Algo similar a lo que ocurre con el ex del Getafe, cuya renovación se ha desenquistado con la llegada de Monchi. El madrileño sigue teniendo la sartén por el mango, pero las conversaciones con su representante ahora son mucho más fluidas tanto a la hora de ampliar su contrato como la de mejorar sus emolumentos. Una 'llamadita' a Ben Yedder y rubricar cuanto antes lo que tiene entre manos es lo que toca ahora.