Monchi y la renovación de Sarabia: "La sensación que tengo, a día de hoy, es positiva"

Además de repasar largo y tendido su regreso al Sevilla o su reencuentro con Caparrós en Nervión, Monchi ha entrado en faena para hablar sobre el estado de varias negociaciones en las que el de San Fernando acaba de tomar las riendas. Dos de esos nombres son los de Pablo Sarabia y Éver Banega.

"Pablo es un jugador que no voy a descubrir, sus números están ahí. Costó 400.000 euros, era una oportunidad de mercado. En Getafe estaba terminando contrato pero tenía un compromiso con Ángel Torres para no salir libre y llegamos a un acuerdo, más vale llegar a un acuerdo que no abusar de la parte contraría como yo digo, porque siempre dejas la puerta abierta para una futura negociación. Fue una apuesta, no arriesgada pero sí importante, pero desde que llegó aquí se ha ido ganando un puesto importante en el corazón de los sevillistas", ha recordado Monchi sobre su fichaje.

En cuanto a la renovación del madrileño, que estaba bastante enquistada antes de su llegada, el gaditano ha desvelado: "Acabo de llegar, me he enterado de lo que estaba pasando. He hablado con el jugador un par de veces, y siempre digo que cuando la voluntad del club y del jugador coinciden, todo es más fácil, y en este caso coinciden. Es normal que el club tenga que hacer un esfuerzo, porque el jugador se ha colocado en una situación importante en el mercado y con el hándicap de la cláusula y el año de contrato que le queda, pero yo estaría más preocupado si Sarabia me hubiera dicho 'Monchi yo te quiero mucho pero yo me quiero ir'. Pero como eso no ha pasado y lo veo motivado y disfrutando con el Sevilla, me da la impresión que quiere seguir y ahora hay que darle una pincelada para llegar a un acuerdo. La sensación que tengo yo, a día de hoy, es positiva".

Sobre el caso de Banega, Monchi ha reconocido que es muy parecido al del ex del Getafe. "Éver tiene una situación similar a la de Pablo. Posiblemente haya sido uno de los jugadores con más calidad que he traído. Si él está aquí contento, tendremos que ser inteligentes para prorrogar esa situación lo máximo posible. A mí, lo que me transmite, es eso, si está contento y su rendimiento es el de hasta ahora, la continuidad de Éver tiene que ser uno de mis objetivos".

Ben Yedder, es otro de los jugadores de la actual plantilla que está llamando la atención de grandes clubes: "Ha hecho goles siempre, en un Toulouse que peleaba el descenso promediaba 14 goles por campeonato. Te podía gustar más o menos pero que tenía gol... El primer año en el Sevilla que no empezó jugando acabó haciendo goles... Tiene la capacidad de definir que es la que vale, y además, ha mejorado en este último tiempo en el juego colectivo. Se ha quitado esa capa de hombre de área para asociarse, eso lo ha mejorado mucho, se ha alejado del área sin perder eso. Tener un delantero de esas posibilidades te da mucho aire. Creo que es una alegría para todos y un privilegio tenerlo con nosotros".

Y la cantera es otra de las apuestas fuertes del Sevilla. "Pablo Blanco nos sirve de faro, ha habido algunos cambios que han sido positivos, pero todo va en la misma línea. Con las nuevas obras se da un gran paso adelante, que todos trabajemos en la ciudad deportiva es una ventaja. Eso va a venir muy bien, para que los talentos se desarrollen lo importante es tener buenos técnicos y buenas estructuras".

La última figura emergente de la cantera nervionense es Bryan Gil, sobre el que hay muchas esperanzas depositadas.: "Históricamente la cantera del Sevilla ha dado frutos de manera continua. Desde Carlos Marchena, Gallardo, Reyes, Antonio Puerta, Jesús Navas, Alberto Moreno... Eso no lo podemos perder porque es una seña de identidad. Estamos potenciando y dando continuidad a ese trabajo. El hecho de Bryan es una alegría, tenemos que ser pacientes, no cargarles de una responsabilidad muy grande pero darle lo que él pida. Si el jugador, por su evolución, demanda jugar, hay que ponerlo en el campo. Puede ser una punta de lanza de todo lo que viene por detrás, que vienen mucho chicos despuntando y pueden ser base importante del futuro del Sevilla".

Por último, Monchi también analizó el proyecto deportivo que tiene entre manos, ya sea en Champions o en Europa League: "El proyecto tiene que ser el mismo, pero los recursos serían distintos. La Champions te da unos ingresas casi de 50 millones asegurados que en un presupuesto como el del Sevilla supone el 25%, pero a lo que tenemos que aspirar es a no bajar el pistón de la ambición. Nos hemos autoempuesto presión y exigencia y no podemos renegar a eso que nos ha hecho crecer, hay que ser ambiciosos dentro de la lógica. La Champions te da un soporte económico y una marca, pero si no llegamos, tenemos que ser ingeniosos para hacer una plantilla lo más fuerte posible pero con menos recursos, tenemos que ser lo suficientemente capaces para comprar jugadores con un coste inferior y que rindan bien. El mensaje, que es importante, es que si no estamos en Champions tendremos que tener la mayor capacidad posible para fichar. Hay un proyecto, pero dos planes en función de los ingresos. El sevillismo tiene que estar tranquilo, el club no ha perdido nunca esa ambición. Estamos haciendo una ciudad deportiva prácticamente nueva. ¿Hacía falta? Posiblemente pero es esa ambición por crecer, la afición debe sentirse reflejada en sus profesionales y dirigentes. Tenemos la misma forma de pensar que ellos, pero nosotros podemos actuar y ellos pueden animar".