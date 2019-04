Monchi: "Joaquín está perfecto, no tiene tratamiento porque la enfermedad está controlada"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, apenas lleva 11 días de manera oficial en su cargo como director genral deportiva en el Sevilla Fútbol Club. Casi dos semanas que le han servido para darse cuenta el mucho trabajo que tiene por delante pero también del mucho y bueno que se ha hecho durante sus dos años en Roma. En una extensa entrevista a los medios oficiales del club nervionense, el de San Fernando se sincera sobre los motgivos de su vuelta.

"Si me dicen hace un mes que iba a estar aquí hoy no me lo creo. Cuando me fui, fue por una situación muy personal, de seguir creciendo, no tenía pensado volver tan pronto, las cosas como son, sino no me hubiera ido. Pero luego se dan unas circunstancias, la Roma y yo decidimos acabar la vinculación, tenía varias ofertas, pero se producen unas llamadas con gente a la que tengo mucho aprecio, gente que se han portado muy bien conmigo como son José María Cruz, Pepe Castro o Jesús Arroyo y se dejó entrever la posibilidad de una vuelta. Todo lo que escuché me gustó, hablé con ellos pero sé que todos los consejeros me trasmitieron lo mismo, cariño y confianza en mi vuelta. Pero Pepe ha sido la cabeza visible, me senté con él y me dijo lo que quería. Tengo que estar agradecido cuando me dejó salir y ahora en la vuelta", ha confesado Monchi mientras paseaba por su barrio de San Bernardo: "Aquí está la parte más íntima, esta es mi Sevilla, donde he vivido el 90% que he estado en esta bella ciudad. 28 años de hermano del Cristo de la Salud y de la Virgen del Refugio. He vivido mucho aquí, tanto de futbolista como director deportivo".

Evidentemente, para Monchi el volver tiene mucho significado en lo sentimental, pero sobre todo, en lo profesional: "La clave ha sido encontrar un proyecto deportivo muy acorde a lo que yo tenía en la cabeza. No he venido por ser sevillista, ya lo dije, ni para salvar el culo a nadie. He venido porque el proyecto me convenció. La fortuna es que un mes después, estoy más convencido y más contento. Te das cuenta que las cosas se han hecho bien en este tiempo, acertando o errando como cualquiera, pero con una base sólida y con unas ideas muy buenas. Me identifico mucho con todo lo que he oido. He crecido a nivel personal en Roma, me encuentro ahora en el deber y la obligación de poder darle al Sevilla lo que he aprendido en dos años allí, pero no vengo como el salvador o el mesías. El Sevilla de los últimos 15 años no lo ha construido una persona, sino mucha gente. Le doy mucha capacidad de decisión a mucha gente que tiene voluntad por crecer, yo intento organizar un poco todo eso".

De hecho, el estar fuera dos años le ha servido para ver la dimensión que tiene el Sevilla fuera de España: "La posibilidad de salir de Sevilla te da una perspectiva mucho mayor, y sobre todo de lo que se habla de un club al que ya no perteneces. Si siempre he estado orgulloso de mi club, estos dos últimos años más. Fuera al Sevilla se le respeta, no se si se le envidia, posiblemente también, y se le admira. Hemos sido capaces de construir algo que era un sentimiento, lo hemos hecho una obra admirada. Eso no es fácil, es un campeonato donde los mastodontes son Madrid y Barça, y que el Sevilla se haya hecho un hueco en Europa... Todas esas cosas te hacen ver que la proyección del club ha sido muy grande".

El Monchi de ahora, es un Monchi distinto al que se fue: "He madurado, he aprendido a sufrir, sufría mucho con los partidos y he aprendido a controlarlo y ser más objetivo. Solo puedo hablar cosas buenas de la Roma, me ha servido para aprender otro fútbol, trabajar con otras circunstancias, pero soy sobre todo me ha enseñado a ser menos visceral, más frío, ser menos agonía, menos posesivo...".

Y encima, coincide con Joaquín Caparrós en el banquillo 15 años después: "Joaquín ha evolucionado a mejor. Todo lo bueno que ya tenía, que era mucho, ha sido capaz de ir reciclándose, con un cuerpo técnico muy capaz. Ninguno solo puede conquistar grandes logros y él ha sabido rodearse de gente muy capaz. Eso le ha hecho crecer, sin perder su identidad, ha ido modelando a un Caparrós más acorde a las exigencias de un fútbol más acorde al día de hoy".

Sobre su enfermedad, una leucemia crónica que padece y que anunció el pasado domingo, Monchi ha tranquilizado a toda la afición: "No hay mejor explicación que la que dio él. Joaquín está perfecto, no le va dar ningún problema y solo hay que verlo. Podrá hacer su vida personal y profesional. No tiene que hacer tratamiento porque la enfermedad está totalmente controlada. Yo sigo trabajando con él, después de 15 años, estoy muy feliz y solo con mirarnos sabemos lo que quiere el uno del otro, ojalá siga así a nivel deportivo".

Además, el de San Fernando alabó el trabajo de Caparrós como director de fúbtol en el último año: "Lo tenemos que usar como bien, él es capaz de hacerlo por el Sevilla. Lo podemos poner en valor, es obvio que no es su puesto, es como si a mi me pones a entrenar. Yo no tengo conocimiento y mi carácter no da para ello. Yo creo que lo ha hecho bastante bien, respondió... Conozco a los jugadores que se han firmado, a veces solo se juzga por los jugadores que fichas o vendes, pero hay que ver el trabajo de cantera, de estructura deportiva, qué planes hay de futuro... Todo eso no es tan vistoso como firmar, pero que ahí está".