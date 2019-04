Mercado decidirá su futuro a final de mes

Monchi ya trabaja en las renovaciones de aquellos futbolistas a los que le quedan pocos meses de contrato. Las ampliaciones de contrato de Banega y Sarabia, las más prioritarias para el de San Fernando, parecen estar bien encauzadas. La duda está en Mercado, Caparrós no lo pretendía atar pero con la llegada de Monchi el futuro del zaguero puede seguir ligado al Sevilla.

El argentino, que acaba contrato y que desde el pasado mes de enero puede negociar como agente libre, no era ninguna prioridad para el utrerano, que había llegado a la conclusión de no renovar al zaguero a sus 32 años de edad, movido por su deseo de rejuvenecer la plantilla.

Pese no vacilar sobre su compromiso en el campo, como ha demostrado ahora como entrenador, dándole la titularidad en el centro de la defensa, Caparrós optó por no ofrecer la renovación al ex de River, todo lo contrario que Monchi. De hecho, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, ya se ha mantenido el primer contacto entre el isleño y el agente del futbolista, que se acercará hasta la capital hispalense a final de mes para conocer la intención del club sevillista.

Un contacto que, por esperado, no se producía desde tiempos de Óscar Arias, que sí estaba por la labor de renovar a Mercado, aunque acabó siendo destituido. Está por ver, ahora, si la opinión de Monchi y Mercado coinciden en relación al futuro del zaguero argentino, que el pasado enero bien pudo enrolarse en las filas del Villarreal, que intentó firmarlo.