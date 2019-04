Trémoulinas: "Blanc sería el entrenador ideal para el Sevilla"

Tras anunciar su retirada, Benoît Trémoulinas se ha convertido en un experto opinador del fútbol francés, siendo contratado por La Chaîne L'Equipe. De lo último que ha opinado el otrora lateral izquierdo es del futuro de Laurent Blanc, al que conoce como pocos, pues con él en el banquillo fue campeón de la Ligue 1 con el Girondins de Burdeos.

A Blanc, en paro desde que cobrase un despido multimillonario con el PSG, se le vincula ahora con Olympique de Lyon, Chelsea FC y Sevilla FC. "Laurent Blanc sería el entrenador ideal para el Sevilla, en vista de su propuesta de juego y de los futbolistas que hay actualmente en el club", ha indicado Trémoulinas. "Realmente, no es de extrañar que Monchi, quien acaba de regresar, ya le haya contactado. Para Monchi sería crucial, porque es él quien lo maneja todo. ¿Que por qué Blanc no ha vuelto a entrenar? No lo sé. Tal vez estaba buscando clubes de alto nivel, pero probablemente haya rechazado muchas ofertas. Sería una buena oportunidad para él ir al Sevilla", añade el otrora lateral zurdo.

En la capital hispalense, por el momento, importa poco el futuro, disputándose en unas horas el derbi, pero seguro que Monchi no deja de darle vueltas al Sevilla que viene...