David Soria: "Bordalás sería buen entrenador para el Sevilla"

El Sevilla de Joaquín Caparrós visita este domingo (14:00 horas) el Coliseum Alfonso Pérez, donde se medirá ante un rival directo por la Champions como el Getafe y en el que el plantel nervionense se reencontrará con viejos conocidos como el guardameta David Soria. Un arquero que ha crecido de manera exponencial esta temporada defendiendo la portería azulona hasta el punto de convertirse en uno de los guardametas más destacados de LaLiga, manteniendo los de Nervión, aún, una opción de compra sobre él después de que abandonara el Sánchez-Pizjuán el pasado verano. El madrileño, que ha bajado a Sevilla en su día de descanso para "hacer unas cosillas que tenía pendientes", analiza con ED el partido de este fin de semana, su futuro y el nervionense, el cual confiaría en Bordalás si Caparrós, finalmente, no sigue al frente del banquillo la próxima temporada.

- Enhorabuena ante todo. La temporada tanto del Getafe en lo colectivo como de David Soria en lo personal está siendo para enmarcar.

- Sí, la verdad es que está saliendo muy bien todo y estamos muy contentos.

- Es para estarlo. Sólo quedan seis jornadas y el Getafe es uno de los claros candidatos al cuarto puesto, con derecho a Champions el próximo año.

- Ni yo, ni nadie del club pensábamos al inicio de la temporada que sería así. Nuestro objetivo real es la permanencia y si llegamos a estas alturas luchando por la Champions, la verdad es que creo que tenemos mucho mérito y que algo estaremos haciendo bien.

- Y todo, a pesar de la cantinela de que el Getafe juega al límite que muchos han querido ponerle al equipo a lo largo de toda la temporada.

- Creo que cuando un equipo está ahí y molesta hay que decir algo para intentar desprestigiarlo. Pero creo que jugamos con la intensidad que todo el mundo juega. La verdad es que estamos un poco cansados del tema, pero nosotros nos dedicamos a lo nuestro, que es jugar e intentar ganar partidos.

- A nivel personal también es para estar contentos. Hace unos días miraba las estadísticas de LaLiga y David Soria siempre está en los primeros puestos en todo lo que refiere a la portería.

- A nivel personal es cierto que las cosas están saliendo bastante bien también, pero bueno... Es gracias a la confianza y la continuidad que he encontrado aquí y que anteriormente no me habían dado. Por suerte he podido responder a ella, que es lo importante, y estoy muy contento por ello.

- Bordalás le ha mostrado una confianza que en Sevilla nunca tuvo.

- La verdad es que no, que en el Sevilla nunca tuve esa continuidad que necesitas para crecer y para ganar en confianza, pero no es cuestión de echarle la culpa a nadie. Es el fútbol y por una u otra cuestión no se dan las circunstancias para que te den los partidos que necesitas para progresar.

- ¿Cuánto de culpa tiene Bordalás de la gran temporada que está haciendo el Getafe?

- Es un entrenador muy intenso que siempre quiere sacar lo mejor del jugador a nivel individual y la verdad es que los resultados lo acompañan. Sólo hay que ver cómo cogió al Getafe en puestos de descenso a Segunda B y ahora lo tiene luchando por la Champions; al Alavés también lo subió y creo, por tanto, que la trayectoria que tiene lo avala.

- Es uno de los nombres que maneja el Sevilla para el banquillo si Caparrós, finalmente, no continúa la temporada que viene. ¿Lo ve preparado o cree que la presión le podría acabar viniendo grande, como le ha ocurrido a Machín?

- Eso nunca se sabe, pero sí estoy seguro de que la presión no le incomoda; todo lo contrario, le gusta. Sería un buen entrenador para el Sevilla.

- Pensando en el encuentro del domingo, ¿cómo espera al Sevilla FC?

- Será un partido duro, pues ellos llegan en un muy buen momento. Es verdad que nosotros no estamos en nuestro mejor momento, pero jugamos en casa y le pondremos las cosas difíciles porque sabemos que si ganamos nos ponemos por encima.

- Se antoja clave para la lucha por la Champions.

- Sí, es un partido que puede definir este final de temporada. Es cierto que aún quedan bastantes puntos por jugarse, pero es un partido clave para llegar mejor posicionado a ese final de LaLiga.

- Se reencontrará con muchos amigos.

- Sí, prácticamente con toda la plantilla, salvo los nuevos. Teniendo en cuenta que a Aleix Vidal, por ejemplo, también lo conocía. La verdad es que será un partido bonito en el que podré saludar a muchos amigos y viejos conocidos.

- Y junto a los tres puntos, también el 'goal average' en juego, que por ahora tienen a su favor.

- Es algo muy importante en caso de posible empate. De hecho, creo que lo tenemos ganado con todos los rivales directos salvo con el Valencia, por lo que ante un posible empate es verdad que es importante.

- ¿Qué es lo que más le preocupa del Sevilla FC?

- Yo estuve con Caparrós la temporada pasada cuatro partidos y sé que es un motivador nato, le da otra intensidad al equipo. Va a ser un partido muy intenso y muy bonito, que es lo que hace disfrutar a los aficionados. Es un equipo que tiene mucha calidad en todas las líneas, no se puede desprestigiar a nadie ni resaltar a nadie. Es cierto que ahora mismo creo que Sarabia y Ben Yedder son los jugadores más desequilibrantes, pero todas sus líneas tienen mucha calidad. Es un equipo muy fuerte para jugar la Champions.

- Tras la temporada que está haciendo, tendrá un verano movidito. No le faltarán 'novias'.

- No estoy pensando en eso, la verdad, porque aún quedan seis partidos y quedan cosas y objetivos por cumplir. Las decisiones de futuro no son la prioridad ahora.

- Pero el Getafe es un club vendedor. No sería extraño que salieran muchos a final de temporada.

- El míster lo dice, que mientras más consigamos, más nos vamos a revalorizar a nivel individual. Que no es lo mismo quedar cuarto, que quinto, que sexto o que quedar fuera de Europa. La temporada que estamos haciendo tiene importancia para todo, tanto a nivel colectivo, que es lo primordial, como en lo individual. Él trata de motivarnos de todas las maneras.

- Y el Sevilla guarda una opción de compra este verano, tras venderlo el pasado.

- Bueno, es verdad que la opción de recompra está ahí. Pero no creo que ni el Sevilla esté pensando ahora mismo en recomprarme, ni yo estoy pensando en volver al Sevilla. La temporada aún no ha acabado, hay muchas cosas en juego todavía. Aún es pronto para decir nada al respecto. En verano nos sentaremos, hablaremos y ya veremos qué pasa.

- Tengo entendido que el Getafe tiene otra opción de recompra superior, luego, si el Sevilla decide ejercerla.

- Creo que sí, pero ni manejo las cantidades ni nada; son cosas que llevan mis agentes. También estamos mirando cosas por fuera, pues han llegado varios intereses.

- ¿La Premier? Ya probó fortuna allí, antes de recalar en el Sevilla. ¿Qué ideas tiene?

- Ideas no tengo ninguna, pues todavía es muy pronto. Tenemos que cumplir los objetivos y tengo contrato. También cuento con la posibilidad de poder quedarme en el Getafe, pues firmé cuatro años y jugar la Champions con el Getafe sería muy bonito. No es sólo cuestión de mirar fuera, también dentro.

- A quien no le ha ido muy bien en Inglaterra es a su excompañero Sergio Rico, que ha descendido con el Fulham.

- La verdad es que no lo he estado siguiendo mucho, he estado más pendiente de LaLiga, que es lo que más me interesa. Si tiene contrato, tendrá que volver; no he hablado con él.