Arana la lía en Instagram... y pide disculpas

Guilherme Arana no está teniendo protagonismo en el césped pero sí en las redes sociales, donde el pasado domingo se metió en un buen lío durante una retransmisión en directo desde su perfil de Instagram. El lateral sevillista celebró con sus seguidores su cumpleaños y, alentado por éstos, profirió cánticos en contra tanto de Palmeiras como de Sao Paulo, algunos de ellos tachados de homófobos por sus hinchas.

En concreto, el lateral del Sevilla cantó "Oh Tricolor, time de viad€ A sua glória, é dar o rab€", que en castellano significaría: "Oh Sao Paulo, equipo de maric€ Vuestra gloria es que os den rab€". También repartió el sevillista para el Palmeiras, recordando el lateral que el equipo albiverde no gana el Paulistao desde 2008. El revuelo en Brasil, lógicamente, no tardó en montarse, motivo por el que el futbolista"Me gustaría aclarar el vídeo que hice el domingo. Dije cosas que no debería, y eso no va a suceder de nuevo. Estaba celebrando mi cumpleaños con amigos, de hecho crucé la línea y pido disculpas a aquellos que se han sentido ofendidos".

El zaguero brasileño, por el que el Sevilla FC, con Óscar Arias como director deportivo, pagó nueve millones de euros, más otro por objetivos, no cuenta de protagonismo ninguno en las filas de Caparrós, por lo que su salida el próximo verano se antoja más que probable. El fútbol brasileño es el principal mercado en el que cuenta con cartel, aunque con sus declaraciones, seguramente, se ha cerrado más de una puerta.