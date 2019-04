Ben Yedder: "No voy a marcar siempre, pero siempre voy a ayudar"

Wissam Ben Yedder, delantero del Sevilla, valoró el triunfo del equipo en el que además marcó un gol. "Estamos contentos con el partido, por el resultado, por los tres puntos, que eran fundamentales. No era un partido fácil. El resultado está muy bien para seguir. Todos los partidos son difíciles, hemos controlado hasta el final. La semana pasada fue complicado. El de Girona también será complicado. Hemos hecho un gran segundo tiempo", ha reconocido el franco-tunecino.

"El gol de Quincy Promes ha llegado en un gran momento. Parece que ha sido fácil, pero no lo ha sido", ha dicho el delantero, que también habló sobre su gol, que tuvo que esperar al VAR para celebrarlo: "Creo que no se puede controlar, el árbitro espera mucho, yo estoy concentrado, no sé si hay fuera de juego o no, no voy pensando que estoy en fuera de juego, pero tengo que esperar. No pienso en marcar, lo más importante es ayudar al equipo. No voy a marcar siempre, pero siempre voy a ayudar", ha explicado.

También se mostró "contento" por su gol Quincy Promes. El holandés reconoció que "ganar era muy importante". "Mi situación es difícil para mí porque no juego en una posición favorita para mí, pero trabajo lo que puedo.

Es muy importante, cuatro finales, con el apoyo de la afición, mucho mejor. En Girona necesitamos ganar para continuar", finalizó.