Monchi habla sobre la renovación de Sarabia y la continuidad de Caparrós

Monchi ha concedido una entrevista en Italia a Quota News en la que ha hablado acerca de la renovación de Sarabia o de la continuidad de Caparrós la próxima temporada. "Hasta ahora sólo he tenido una cita con él desde que vine aquí. Con Pablo hablamos con calma y sabiendo que hay tranquilidad en ambos lados es mucho más fácil", ha comentado sobre el jugador sevillista.

En el capítulo del entrenador, Monchi volvió a apostar por contar con Caparrós el próximo curso: "Caparrós es la primera opción del Sevilla. Tuve la suerte de vivir con él momentos inolvidables en mis primeros cinco años como director deportivo y me gustaría revivirlos".

Durante la entrevista le preguntan a Monchi por las motivaciones para su regreso: "Es una pregunta difícil de responder en poco tiempo. Regresé porque todo lo que me dijeron me parecía convincente. Cuando salí de Sevilla hace dos años, aunque parece que han pasado 30 años, me fui porque pensé que tenía que buscar nuevas motivaciones ya que toda mi carrera comojugador y director deportivo la he pasado aquí. Pensé que me estaba acomodando y quería una experiencia fuera de España. Cuando terminó la aventura en Roma, tuve la opción de ir a Inglaterra, pero luego recibí la llamada de Sevilla. Estoy de vuelta porque creo que puedo ayudar a Sevilla a crecer. No volví para salvar a nadie, o porque soy sevillista. Creo que fue el momento adecuado para dar a Sevilla los conocimientos que aprendí en estos dos años en Roma. Cuando abandonas tu hábitat natural y te encuentras en un club como la Roma donde hay una gran necesidad o te adaptas al cambio o te lleva la corriente. Tuve que aprender otro idioma, aprender nuevas formas de trabajo, donde viví con una presión tremenda y me ayudó a crecer como persona. El Monchi que se fue no es el mismo que el que regresó. En los años que he estado ausente, las cosas han cambiado en el Sevilla y quiero entender lo que se está haciendo y traer lo nuevo que aprendí en Roma y que creo que es el futuro del fútbol, ??incluso con las nuevas tecnologías. Tengo que acelerar el proyecto para diferenciarme de los demás", subraya el director deportivo nervionense.