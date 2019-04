Las cuentas de Monchi para ir a la Champions

Como cualquier aficionado, Monchi hace sus cuentas para conseguir la cuarta plaza. El director deportivo confía en que el Getafe pierda en el Camp Nou y que el Sevilla saque siete puntos para meterse en Champions: "Ayer hice cuentas en escaños y en puntos. Soy un loco de la política, es mi vocación frustrada. Al menos siete puntos van a hacer falta porque tenemos una desventaja, que es el 'goal average'. El Valencia va a empatar uno y va a conseguir siete puntos y el Getafe va a perder contra el Barcelona. Esa es la cuenta de la lechera. Que ganemos los dos de casa y empatemos en el Wanda. Estamos capacitados incluso para lograr los nueve puntos. Hemos perdido una oportunidad de no tener que hacer tantos cálculos. Ahora hay que remar un poco más".

En caso de acabar en la máxima competición continental, tendrá más recursos. "La Champions asegura 50 millones y la UEL entre 15 y 20, que en el Sevilla es el 15-20 por ciento. En cuanto a la ambición no va a influir, sí en los recursos para ir a por esos objetivos. El Sevilla no se para en si estoy en Champions o en Europa League. Tenemos que seguir creciendo. Me muevo mejor cuando tengo los objetivos claros y lo que tenemos que comprar y adquirir. Me he movido bien y mal en todas las circunstancias. Lo importante es reconocer los errores y superarlos y no repetirlos. Nadie es infalible, los que reconocemos los errores crecemos porque los que se piensan infalibles siguen cometiéndolos".

En el tiempo que lleva en el Sevilla, se ha centrado en ponerse al día: "Me ha dado tiempo a todo. Para conocer qué ha pasado en los dos últimos años, que han pasado muchas cosas y muchas buenas. Para transmitir mis ideas, que son diferentes a cuando me fui y para sentarme con la dirección deportiva, ver lo que han hecho, lo que he hecho yo y ponerlo en común. En este último mes la gente de la dirección deportiva ha hecho un esfuerzo importante para ver partidos y jugadores para tener las mejores listas para cuando tengamos el presupuesto y las posiciones".

Monchi también pidió mirar con perspectiva el rendimiento del Sevilla: "Es un momento duro porque sufrimos un varapalo importante, pero vamos a valorar en global lo que el Sevilla viene haciendo estos últimos 15 años. El Sevilla tiene un muro por debajo de caída libre que es el noveno puesto en dos temporadas y una nos llevó a Europa. Cada vez ese muro lo elevamos más. El año pasado vi desde fuera una frustración en el sevillismo habiendo quedado séptimo, finalista de Copa y en cuartos de la Champions. Este año lo veo peleando por la cuarta plaza. Eso es positivo, pero hay que valorarlo. A pesar de los dientes de sierra, el tope bajo es alto. Esto no es un mensaje conformista, pero hay que valorarlo. El objetivo es que el muro ese sea cada vez más alto. Que si antes el fracaso era ser noveno y el pasado séptimo y este cuarto o quinto, que vaya subiendo. El Sevilla ha tenido sus altos y sus bajos, pero el bajo cada vez es más alto. Por eso estoy aquí hoy. "Monchi tienes que venir porque tenemos que crecer". Me vendió una ambición desmesurada".

Haciendo autocrítica, Monchi reconoció que el Sevilla no ha dado la cara en determinados escenarios: "El Sevilla contra equipos desesperados no ha conseguido manifestar la superioridad que a priori tiene. Si son equipos a priori inferiores y nos han superado bien es que hay algo que no estamos enfocando bien. Me considero ya responsable porque he estado en el prepartido de ayer. Hay que decir las cosas por su nombre. En los resultados positivos hay un porcentaje de responsabilidad muy alto de los jugadores, el cuerpo técnico y luego vamos quitando hacia arriba, el director deportivo, el presidente, el de comunicación... y en los negativos, igual".

El de San Fernando quiso recalcar que el Sevilla es respetado en la Federación: "El Sevilla está más respetado de lo que la gente piensa, pero el problema es que nos quedamos con las veces en las que nos perjudican. El Sevilla ha jugado 18 finales en los últimos 15 años jamás ha alzado la voz fuera del contexto en el que ha tenido que hacerlo. No por más chillar te escuchan más. El Sevilla siempre que ha tenido que defender sus intereses lo ha hecho en el foro en el que tiene que hacerlo. Defendemos los intereses del Sevilla cada día en los foros en los que tenemos que hacerlo. El primero que defiende los intereses donde hay que hacerlo de manera seria y vehemente es el presidente".

También contó cómo fue su encuentro con Mateu Lahoz en Getafe: "Llevo toda la vida en el fútbol. Me puedo enfadar, estar de acuerdo o no, pero el que está en medio se puede equivocar. Bajé por dos motivos, por una duda por si el segundo penalti era correcto. Se me dio una explicación coherente y después a tranquilizar a mis jugadores porque teníamos un partido importante contra el Rayo y el Girona".