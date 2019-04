Lenglet dice que llegar al Sevilla fue "un salto muy grande"

En el entorno del FC Barcelona creían que Clément Lenglet iba a ser, simplemente, un mero suplente de Samuel Umtiti. Un jugador de refresco, de Copa del Rey. Pero el francés sólo ha necesitado un pequeño período de adaptación para agarrar la titularidad y ya no soltarla. Acaba de ganar su primera liga y ha querido acordarse, en declaraciones a El Periódico de Catalunya, del Sevilla FC, pues fue el club que apostó firmemente por él y el que le permitió, en definitiva, fichar por uno de los grandes de Europa.

"Fue un salto muy grande. Además, debutaba en el Sánchez-Pizjuán, un estadio muy caliente. No estaba mentalizado para jugar a ese nivel, especialmente con el ambiente. Había visto vídeos previamente en YouTube sobre el campo... Pero del vídeo a la realidad hay un gran cambio. Es una espectacular diferencia. Sabía que Monchi pensaba que podía jugar, eso me daba mucha seguridad", reflexionó el ex del Nancy, a quien en Nervión fueron incapaces de renovar y donde no extraña, absolutamente nada, el nivel que está exhibiendo ya como culé.