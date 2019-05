André Silva: "No estoy simulando una lesión"

Antes del partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, Joaquín Caparrós, como es habitual, recibía a los medios de comunicación en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Entre las preguntas que se le realizaron al técnico sevillista no podía faltar quién le preguntara por el portugués André Silva.

André Silva, desde la llegada de Joaquín Caparrós, se ha caído por completo de los planes del Sevilla, ya sea por una cosa u otra. Sobre la lesión que arrastra el ariete portugués el entrenador utrerano respondía: "Seguro que le duele. Lo único que no vería bien es que estuviera alineado a primeros de junio con la selección. Podemos ser todo, pero no somos tontos. Voy a respirar".

Estas declaraciones no le han hecho especial gracia a André Silva que parece sentirse acusado de estar simulando una lesión. Así lo declaró al diario 'A Bola' portugués: "No estoy simulando una lesión" antes de añadir que: "No he vuelto a coincidir con el entrenador, hubo un partido (en el Wanda Metropolitano) y yo me quedé haciendo el tratamiento (de recuperación)".

Él afirma "tener la conciencia tranquila" y mostró que su implicación con el equipo iba más allá de su lesión: "El hecho de querer jugar implica sufrimiento en la zona afectada, pero yo quería era jugar, el problema es que pasó el tiempo y las molestias se agravaron", añadió.

El de Baguim do Monte también lazó su particular dardo al área médica del club declarando que: "Tal vez la situación no haya sido gestionada de la mejor forma, debería haber parado en diciembre, pero el Sevilla necesitaba de mí y yo quería jugar".