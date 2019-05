Caparrós: "No nos gusta el horario, pero hay que jugarlo"

Tanto Sevilla Fútbol Club como Athletic Club han mostrado su disconformidad con el horario que LaLiga les ha asignado para la disputa de su encuentro el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, las 16:15 horas, debido a la climatología y a que había otras franjas horarias en las que la temperatura sería menor.

Sin embargo, no parece que el organismo dirigido por Javier Tebas vaya a cambiar la hora de dicho partido por lo que no queda otra que la resignación. Y así, resignado, se ha mostrado hoy Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, durante la visita que parte de la plantilla ha hecho a Isla Mágica en un acto del club.

"No nos gusta a nadie, pero tenemos que aceptarlo. Los horarios son para todos, lo aceptamos, pero no podemos entender que se juegue ese partido a las 16:15 en Sevilla. Había otros horarios para haber fijado el partido. No estamos contentos ninguno, pero lo dicho, hay que jugarlo y no justificar nada más", ha zanjado el preparador utrerano.