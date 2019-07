Pozo: "Tengo alma de extremo"

Alejandro Pozo fue el autor del primer gol frente al Mainz 05. El canterano sevillista abrió el marcador en el 10', una "recompensa" a la confianza que depositó en él Julen Lopetegui, quien le pidió que durante el partido de la Opel Cup "cerrara, mantuviera la línea", para después disfrutar haciendo su fútbol. "El míster me dijo que me quería probar. He estado cómodo y he jugado bien", afirmó el jugador en los medios oficiales del club.

El hervense estuvo ayer como lateral derecho, una posición en la que ya jugó "algunos partidos el año pasado en Segunda": "En cualquier posición, donde me quiera poner voy a darlo todo. Lo máximo".

No obstante, Pozo reconoció que tiene "alma de extremo": "Al final, tenía que estar ahí por si había una contra, pararla, pero me cayó el balón, aproveché la oportunidad y entró el gol". El nervionense también se refirió a sus opciones de quedarse en la primera plantilla, a las órdenes del técnico vasco: "Lo voy a dar todo, hasta el último momento, y que el míster decida. De momento confía en mí, me está dando oportunidades y las estoy aprovechando".

El aljarafeño no pasó por alto el dominio del Sevilla en el torneo, donde lo más importante han sido "los cinco goles y la portería a cero". "El resultado y el juegos nos refuerza. Nos vamos muy contentos y con ganas de más", resumió Pozo, que terminó reforzandó que cumplirá "de extremo o de lateral".