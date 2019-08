Nolito no se resigna a salir: "Quiero ayudar"

Nolito es el hombre de esta pretemporada. Seis goles en ella no sólo no le aseguran la titularidad sino que sigue apareciendo entre los que podían abandonar el Sevilla antes del mes de septiembre. Lejos de pensar en ello o en un posible regreso al Celta, el sanluqueño se muestra implicado y con ganas de demostrar que tiene calidad para triunfar en este equipo.

"Estoy cómodo y cuando tengo la oportunidad de jugar quiero aportar, ayudar al equipo y disfrutar. Quiero seguir sumando minutos", indicaba a los medios del Sevilla F.C., en los que valoraba su situación y la del equipo a dos semanas del debut: "Creo que el equipo está bien, hay buena plantilla y conseguir un puesto es difícil. Pero LaLiga es otra historia, no hay margen de error y ahora toca prepararse para eso".

Asimismo, el jugador sevillista, que no se mostró extraño de jugar en un ambiente tan inusual, dio por buena esta gira que les ha llevado tanto tiempo lejos de casa. "Es complicado por todo un poco, se hace raro, pero al final son once contra once con una pelota y todos hemos jugado en categorías inferiores sin mucho público. Aparte del resultado, las sensaciones son buenas. La gente ya quiere ver a su familia y es difícil a veces después de tantos días, pero hemos intentado competir al máximo ante un buen equipo, hemos ganado y no ha habido lesiones, que es lo más importante".