El Celta se interesa por Roque Mesa

El Sevilla sigue trabajando en acelerar el capítulo de salidas de Nervión. Jugadores como Arana, Amadou, Gnagnon o Roque Mesa no viajaron con el resto del equipo a la concentración en Alemania y al regreso de la misma, todos continúan en Sevilla.

En los casos de Amadou y Gnagnon, puede que todo quede cerrado incluso esta misma semana, pues tanto el centrocampista como el central cuentan con el interés de equipos de la Premier como el Norwich, en el caso de Amadou, y el propio Norwich y el Burnley en el caso de Gnagnon. El mercado inglés cierra este jueves 8 de agosto.

En cuanto a la situación de Roque Mesa, el canario ha recibido el interés de clubes como el Galatasaray o el Genoa, pero no han cristalizado. Ahora, desde Vigo aparece el interés del Celta por el centrocampista del Sevilla.

Según publica La Voz de Galicia, el conjunto celeste ha contactado con el Sevilla para conocer la condiciones que pide el club de Nervión. No se trata más que de una primera toma de contacto, pero el Celta ya sabe que el Sevilla busca una venta o una cesión con opción de compra.

Escribá quiere un refuerzo para la medular de su equipo, pues solo cuenta con Lobotka como pieza fija, siempre y cuando no llegue una oferta que satisfaga tanto al club como al eslovaco. Okay sigue con molestias y no termina de recibir el alta médica y otros centrocampistas como Beltrán y Jozabed tiene su futuro en el aire.

Ante esta tesitura, la salida a Vigo podría ser factible para el canario, que seguiría en España y en un equipo que ya lo quiso hace algunas temporadas.

También informa el mismo medio que el Celta persiste en el interés por Nolito pero con la intención de no pagar nada por el traspaso, algo cada vez más complicado dada la buena pretemporada que está realizando el sanluqueño.