De Jong: "Elegir al Sevilla fue fácil"

Luuk de Jong está contando con la confianza de Julen Lopetegui a lo largo de su primera pretemporada como sevillista, en la que sólo ha visto puerta en una ocasión, ante el Dallas. Por ello, a punto de comenzar LaLiga, y a sólo dos amistosos para poner fin a la pretemporada, el internacional holandés hace balance de sus primeras semanas como sevillista en el medio holandés De Volkskrant.

"Esperé que me llegara algo bueno, y de lo contrario siempre tuve algo bueno en el PSV. Me ha costado mucho dejar de jugar en el PSV durante otros cinco o seis años y retirarme allí. Hubo interés de China, Rusia y México, pero dudé de que realmente sería más feliz allí. Es financieramente atractivo, pero se pierde de vista la Eurocopa. Luego vino el Sevilla y la elección fue fácil. Especialmente después de hablar con el entrenador, Lopetegui. Hizo un buen análisis, me ve como un delantero que puede marcar goles, pero también como un jugador de equipo, que siempre trabaja muy duro. Sabía que había hecho 28 goles sin penaltis, que siempre ayudo al equipo y no soy egoísta", explicó el delantero.

Sobre la pretemporada en sí, el ex del PSV reconoce que ha notado cambios con respecto a lo que esta acostumbrado: "Hemos tenido concentraciones en Portugal, América y Alemania. Es la primera vez que he experimentado una preparación tan intensa. En Estados Unidos jugamos en Dallas y Boston, que no están a la vuelta de la esquina. Pero no me quejo. Me gusta el trabajo físico y conocí mejor a mis compañeros. Ganamos todos los partidos, incluso al Liverpool, y nos escapamos en gran medida del calor de Sevilla. Estamos de vuelta ahora. Afortunadamente entrenamos por la mañana y puedo manejar el calor bastante bien".

Junto a ello, explica que lucha por ser importante dentro de un equipo muy técnico como el del Sevilla FC, pese a no ser esa su principal virtud: "No soy un jugador que fácilmente sale entre tres rivales en un espacio pequeño, pero creo que puedo complementar a los demás con mis cualidades".

Por último, se refirió a su decisión de volver a abandonar Holanda, con destino al fútbol español: "Soy más maduro como futbolista, en personalidad y físicamente. También podría haber funcionado en esos clubes. En el Gladbach tuve un primer año difícil con una lesión y la siguiente temporada no contaba. Me cedieron al Newcastle, donde jugué durante medio año con un equipo que colapsó y finalmente descendió. Podría haber tenido que elegir clubes donde mi juego se adapta mejor. El Sevilla es de los equipos que dan muchos pases, pero se marcó poco. El Sevilla juega ofensivamente, eso me viene bien".