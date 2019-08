La delantera, a examen hasta el 2-S

Munir, Dabbur y De Jong, si no llegase otro punta, cargarán con la responsabilidad del gol en la 19/20.

Monchi no despejó la gran duda, tras confirmarse la esperada salida de Ben Yedder, sobre si llegará un delantero más antes de que cierre el mercado, pero tampoco cerró la puerta... por si acaso: "Ahora mismo, cuento tres delanteros en la plantilla pero insisto, no está cerrada la planificación. En el sistema de Lopetegui juega un punta, así que con tres es bastante, ya que Munir también puede jugar como referencia. Pero no volvemos la espalda a las distintas posibilidades que se puedan presentar en el mercado".

Es decir, que sí pero no. O que no pero sí. Dependerá, realmente, de cómo vayan las tres primeras jornadas, ante Espanyol (18 de agosto), Granada (23) y Celta (30). Porque hay dudas -al menos, en el entorno- de que el puesto de '9' esté bien cubierto y sólo en la alta competición, en la oficial, cuando se aprecian las verdaderas carencias de una plantilla. Mejor, pues, apurar.

Y el caso es que entre De Jong y Dabbur firmaron la temporada pasada, en sus respectivos equipos, la friolera de 69 goles (32 y 37) y 26 asistencias (10 y 16), que se dice pronto. Ahora bien, lo hicieron en liga menores, antes defensas de menos nivel y, sobre todo, en las que se juega a otra velocidad. Más lento.

De los tres, además, sólo el del holandés es un fichaje de consenso entre director deportivo y entrenador, siendo el 4-3-3 es un sistema muy particular, por otra parte, pues la referencia tiene que saber bajar balones, rematar centros laterales, fijar centrales y jugar de espaldas para la segunda línea. Y De Jong conoce bien ese oficio, desde luego, pero Dabbur y Munir no. Ellos son más de jugar acompañados, de aprovecharse del trabajo de otro punta, de asociarse o aparecer, más que de estar y esperar.

A Lopetegui le gusta dominar todos los registros del juego y ninguno de los tres le vale para ir a la carrera, para culminar una transición rápida por velocidad y potencia, que sepa ganarle la espalda a los centrales rivales y que tenga buen disparo desde larga-media distancia. Ese perfil de delantero falta, en cualquier caso.

El hispano-marroquí cuenta con la ventaja de saber actuar por fuera, mejor si es a pierna cambiada, pero tampoco es un extremo al uso de los que gustan al técnico vasco, como Lucas Ocampos o Rony Lopes, mientras que para el israelí jugar como extremo estaría más forzado. Una cosa es hacer movimientos dentro-fuera y otra tener que partir pegado a la cal. Podría encajar bien junto el ex del PSV, en el caso de que Lopetegui cambiase su apuesta, y no tiene pinta de que vaya a hacerlo.

La responsabilidad del gol, repartida

Ahora bien, si este Sevilla no ve portería, será más por el mal juego del equipo que por la impericia de sus atacantes ante el marco contrario, ya que Monchi está conformando una plantilla con muchos futbolistas que tienen gol. Los han hecho a lo largo de sus carreras, no en vano, Rony Lopes, Lucas Ocampos, Éver Banega, Joan Jordan, Franco Vázquez, Nolito... y hasta se le deberá exigir a los centrales, dado que, esta vez sí, en Nervión contarán con excelentes ejecutores del balón parado.

En cualquier caso, resulta evidente que tres delanteros para un técnico que sólo sale con uno es más que suficiente, por lo que, si acaba llegando otro, no será por una cuestión matemática, sino porque De Jong, Dabbur y Munir, si se le quiere sumar, no han superado el examen.