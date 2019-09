Kjaer desvela cómo fue su curiosa salida del Sevilla

El danés Simon Kjaer ha sido el último en abandonar la disciplina sevillista este mercado, tomando rumbo al Atalanta italiano en forma de préstamo el último día de mercado y convirtiéndose en el décimo jugador del primer equipo que ha salido cedido este verano, siendo otras cinco las transferencias realizadas.

Una marcha en la que los de Bérgamo no se han guardado ninguna opción de compra, viéndose obligado el internacional danés a volver a Nervión una vez que finalice la temporada, aunque parece no ser su intención, tal y como el propio Kjaer ha declarado a medios de su país. "¿Opción de compra? No hay, y eso es realmente algo bueno para mí", explica el zaguero, sabedor de que volverá en su último año de contrato y que será el momento de llevar la voz cantante en las futuras negociaciones.

Descartado por Lopetegui para los planes del Sevilla FC 19/20, el central se ha visto obligado a buscarse un destino para este curso, aunque así explica él su salida: "Después de la temporada pasada, mi agente y yo tuvimos una reunión satisfactoria con Monchi. Acordamos que, si aparecía una buena solución tanto para Sevilla como para mí, entonces hablaríamos de ello. El Sevilla no me presionó para que buscara otro club. Siempre dependía de lo que yo quisiera hacer. Después de nuestra gira de pretemporada por Estados Unidos, Lopetegui vino a mí y me dijo que quería quedarse conmigo y usarme. Así que, por supuesto, esperaba quedarme en Sevilla, que es un gran club, y estaba listo para arriesgarme con lo que Lopetegui me había prometido, pero de repente apareció el Atalanta".

Y así es como ha acabado en la Serie A: "Escuché sobre el interés de Atalanta el sábado por la mañana, y luego todo fue muy rápido. Esta fue exactamente esa oportunidad fantástica que podría hacerme dejar Sevilla. Estoy muy feliz de volver a Italia, que la veo como mi segundo hogar, y jugar en la Liga de Campeones para un club de primer nivel, que terminó tercero en la Serie A del Calcio la temporada pasada".

Por último, concluyó: "Esto es genial para mí. Atalanta es un club muy bien organizado, practican un fútbol emocionante y me han dicho que tienen un gran papel esperándome. Era un desafío al que no podía decir que no".