Dabbur sí juega con Israel: gol anulado y balón al palo

Sin sitio en los planes de Lopetegui en este arranque de temporada, Munas Dabbur encontró en su selección, de la cual es su gran estrella, el refugio necesario para volver a disfrutar de la alta competición.



El delantero sevillista es un fijo en los planes del seleccionador, Andreas Herzog, y partió como titular en un 4-4-2 (el sistema donde mejor se desenvuelve) para medirse a Macedonia del Norte en el partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020 disputado en Beer Sheva.



Dabbur jugó 75 minutos (fue sustituido por Tomer Hemed) e Israel sólo pudo empatar (1-1), siendo su compañero de ataque, Eran Zahavi, quien adelantó en el 55' a un combinado israelí que sigue segundo de su grupo, si bien Austria podría desbancarlo este viernes.



A Dabbur, eso sí, le anularon un tanto, participó en la jugada del tanto de Zahavi y estrelló un balón contra el poste.





0:0 between Israel and Macedonia. The visitors are content to cede Israel possession but not much has come of it. Macedonia with the best chances so far, the lone exception being Dabbur's disallowed goal. Referee claimed he handled it. Video of Dabbur's near opener below. pic.twitter.com/TUwN4VOXz3