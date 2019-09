Cruz y la decepción con Ganso, la personalidad de Arana y la etapa de Sampaoli

Lisboa acoge desde el pasado jueves el Soccerex, uno de los mayores escaparates de la industria del fútbol mundial centrado en esta edición en los clubes de Portugal y España. El director general del Sevilla, José María Cruz, ha sido uno de los invitados para hablar del modelo de negocio de la entidad sevillista, y aprovechando su presencia en la capital lusa, Cruz ha concedido una interesantísima entrevista a importantes medios brasileños como Goal y UOL Esporte.

El director general nervionense hace balance en ambos medios sobre el paso de jugadores brasileños como Arana, Ganso, Daniel Alves o Sampaoli, extécnico del Sevilla que ahora dirige el Santos, por la ciudad hispalense.

El último de ellos en salir del Sevilla ha sido Guilherme Arana, tras año y medio en el que no ha tenido muchas oportunidades. Así ha valorado Cruz su paso por el club: "Pensamos que el jugador brasileño casi siempre se adapta para jugar en un club como el Sevilla, una ciudad como Sevilla, pero, por supuesto, es imposible que todos puedan hacerlo. En el caso de Guilherme Arana, por ejemplo, teníamos muchas expectativas, llegó como el mejor lateral del Brasileirao. Lo contratamos después de un largo periodo de observación, con mucha anticipación. Y creo que el problema de Arana era fundamentalmente una cuestión de personalidad, de timidez. Es un jugador que tiene cualidades para mostrar su talento en el Sevilla, en España, en una liga importante, pero creo que su personalidad le hizo difícil adaptarse rápidamente, al igual que otros jugadores como Dani Alves o Renato, que tienen diferentes personalidades. Eran más abiertos, extrovertidos, capaces de adaptarse rápidamente a un nuevo entorno, pero tengo toda la confianza de que Arana tendrá una buena temporada en Atalanta y volverá a ser un activo importante".

El Sevilla ha sido un trampolín para muchos brasileño, aunque el último en llegar, Fernando, ya no es tan joven: "Para nosotros, el mercado brasileño siempre ha sido importante, nos ha dado grandes jugadores, como Luis Fabiano, Renato, Adriano Correia, jugadores que fueron importantes en nuestro éxito deportivo y, además, utilizaron al Sevilla de alguna manera como plataforma para llegar a mejores equipos, a mejores contratos y a un reconocimiento financiero y deportivo superior. Ahora, con Fernando, esperamos que vuelva a ser importante en su fase más madura. Estaba en otro país y puede contribuir a volver a hacer un Sevilla grande".

Los motivos por los que el Sevilla ha olvidado un poco el mercado brasileño en los últimos años: "El Sevilla ha mirado menos al mercado brasileño en los últimos años. Primero, ¿por qué comenzamos a mirar más a Brasil? Esta es una historia que nuestro director deportivo, Monchi, siempre cuenta. Cuando contratamos Dani Alves, nuestros cazatalentos estaban en Brasil con colegas de otros cinco equipos, hoy se encuentran 500 equipos diferentes representados allí, es muy complicado, especialmente porque las grandes estrellas jóvenes del fútbol brasileño, con muy pocos partidos, ven a sus equipos pidiendo una cantidad muy grande de dinero, un efecto Vinicius Junior, Rodrygo y otros, ha hecho que el mercado sea muy caro. Es algo que ha dificultado que clubes como el Sevilla o similares apuesten por estos muchachos porque tienen un costo tan alto que ejercen una presión muy alta mientras aún están en proceso de maduración".

Hubo contactos para fichar a Pedro, ex de Fluminense ahora en la Fiorentina: "Creo que todo influye en un negocio. El problema fiscal, el costo, la dificultad de tener que hablar con el jugador, el padre del jugador, el club, el agente y otras compañías complican lo que era en el pasado traer a un jugador. No sé cómo fue con Pedro, pero con Arana un año antes, fue imposible para nosotros concluir la operación portodo lo que rodeaba al jugador. Poco después, simplificamos algunas de estas cosas y luego, sí, tuvimos una negociación. De todos modos, todos estos elementos dificultan el acceso del club europeo a este tipo de jugador. Obviamente no lo impide, pero se vuelve mucho más complicado"

Dani Alves, el mejor negocio de la historia del Sevilla: "Creo que Dani Alves, en términos deportivos y financieros, fue la operación más importante que el Sevilla ha hecho. Lo compramos por un millón de dólares y lo vendimos por unos 40 millones de euros después de haber dejado muchos de sus mejores años con nosotros y ganar los mejores títulos que se pueden ganar con el Sevilla, afortunadamente fue a un club muy ganador, encontró el mejor Barcelona de la historia, pero Dani contribuyó mucho más de lo que valoras. Creo que su contribución no es valorada en Sevilla, mientras que en Barcelona estaba rodeado de grandes jugadores, coincidió con la mejor fase de Messi y esto hizo que su papel fuera más prominente. Dani es un jugador que cambia de equipo y puede jugar en casi cualquier posición y que, debido a su competitividad y alegría, hace que sus compañeros y el equipo sean mejores".



Su regreso hubiera sido una alegría para la afición: "No me consta que hayamos hablado con Dani. No tengo conocimiento de que Monchi hablara con él. Personalmente pensé que Dani tendría la oportunidad de extender su carrera en Europa en un gran club como el PSG, la Juventus, ir a la Premier League o quizás regresar a Barcelona antes de regresar a Brasil. Tenía la oportunidad de obtener un muy buen contrato o dos en un club europeo. No sé los motivos de su regreso, si quería hacerlo ahora o no estaba preparado para competir al más alto nivel. Para nosotros hubiera sido una gran alegría, estoy convencido de que tendría un gran rendimiento, pero no creo que hayamos visto esa posibilidad con él".



Otro que no rindió como se esperaba fue Ganso: "Ganso fue una decepción personal para mí más que para el club. Creo que Paulo es un jugador extraordinario que tuvo pocas oportunidades en el club. Es mi opinión que probablemente el resto de los entrenadores y el personal del club no comparta, pero en su primera temporada dio más que otros jugadores y tuvo menos oportunidades que ellos. Al final, para que un jugador tenga un buen rendimiento, el entrenador tiene que confiar en él".

No tuvo la confianza de Sampaoli: "Creo que cuando lo trajimos con Sampaoli de entrenador, pensó que sería un nombre importante, pero encontrarse con jugadores similares como Nasri y Mudo Vázquez a la vez hizo que tuviéramo muchos buenos jugadores para poco espacio. Paulo merecía más espacio y, si no ganó en el Sevilla, no fue por falta de calidad, profesionalidad, sino porque no se sentía lo suficientemente importante en el equipo. Creo que Paulo es un jugador que, para que rinda, necesita sentirse valorado".

Cruz, un defensor de Ganso: "Es el tipo de futbolista del que uno se extraña que no triunfe en Europa, pero no es sorprendente porque tiene un perfil muy sudamericano, muy de Brasil. Es una pena teniendo en cuenta tu magia. En particular, creo que fui su mejor defensor dentro del club. No lo digo porque seas brasileño o esté hablando con un medio brasileño, sino porque, para mí, después de Luis Fabiano, fue el jugador con más técnica individual que he visto en el Sevilla en los últimos años".



La etapa de Sampaoli en Nervión: "Para mí, Sampaoli no fue una decepción en el Sevilla. Pensamos que después de muchos años con Emery, que tuvo mucho éxito, nos gustaría tener la oportunidad de hacer algo diferente. Y creo que Jorge nos ofreció algo diferente. Pero creo que el verdadero Jorge, realmente, solo lo vimos en un partido, en el primero de la Liga, cuando el Sevilla ganó 6-4 al Espanyol. Allí vimos a un Jorge en su estado puro. Sin embargo, creo que pronto, y es mi opinión personal, no encontró suficiente respaldo en la plantilla para hacer la apuesta que quería. Tuvimos una primera mitad extraordinaria de la temporada, pensamos que podríamos competir por el título, pero en la segunda mitad desde la eliminatoria de Liga de Campeones contra el Leicester, no fue bien. Pero si miramos más al fondo, creo que la temporada de Jorge fue muy buena y estuvo a punto de ser fantástica. Es un gran entrenador, pero posiblemente, y es otra opinión personal mía, no tenía personas con suficiente experiencia en el fútbol europeo en su cuerpo técnico para ayudarlo a adaptar más rápidamente su juego y visión a un equipo europeo".

Su salida a Argentina y las comparaciones con Bielsa: "Por lo general, no tengo mucho contacto directo con los entrenadores, pero creo que es una persona culta, educada y sensata y, como todos los entrenadores, un poco loco, especial, pero para nosotros puedo decir que todo con él fue fácil. No llegué a trabajar con Marcelo Bielsa. Sin embargo, hay quienes lo comparan con Jorge en algún sentido. Sí, tuvimos contacto con él (Bielsa) y el nivel de exigencia y falta de racionalidad no tiene nada que ver con Jorge, quien facilitó las cosas en todos los niveles".