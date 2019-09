"Dabbur tiene que demostrarle a Lopetegui que merece una oportunidad"

No está siendo sencillo para Munas Dabbur su aclimatación al Sevilla FC, donde Lopetegui ha demostrado no tenerlo entre sus preferencias, después de haberlo dejado fuera de las tres primeras convocatorias del conjunto blanquirrojo en LaLiga.

Habiendo firmado el pasado mes de enero a Nervión de la mano de Joaquín Caparrós como director de fútbol del Sevilla FC, el internacional israelí se ha sumado al nuevo proyecto sevillista con la ilusión de un niño, algo que aún no ha podido refrendar sobre el terreno de juego hasta el punto, incluso, de haberse planteado la posibilidad de que saliera antes de que cerrara el mercado el pasado 2 de septiembre.

Finalmente, su ambición por triunfar como sevillista, junto a otras cuestiones, acabaron dejando atrás los cantos de sirena, centrándose ahora el delantero en lo que se le avecina, al menos, hasta el próximo mes de enero, cuando se reabre nuevamente el mercado.

Como avanzó ESTADIO Deportivo semanas atrás, el deseo del fútbolista es el de trabajar ante los ojos de Lopetegui y hacerle ver que merece una oportunidad. Momento que espera como agua de mayo y que desea aprovechar al cien por cien. Justo lo que le aconseja, también, su seleccionador, Andreas Herzog, quien se ha referido a la situación de Dabbur como sevillista.

"No es fácil para Munas el no jugar. Pero tiene calidad y por eso le he dicho que siga luchando. Tiene que demostrarle a su entrenador que merece una oportunidad", asegura Herzog, quien también explica por qué dejó al sevillista fuera ante Eslovenia: "Haber elegido a Weissman ante Eslovenia desde el inicio es porque es más efectivo a la contra", afirmó el entrenador austríaco".

Con la llegada de Chicharito para la delantera en el epílogo del mercado parece que todo se complica un poco más para Dabbur, quien, pese a ello, no desanima y espera poder entrar en la próxima convocatoria de Lopetegui, ante el Alavés.

De no ser así, el compromiso europeo del próximo jueves frente al Qarabag, en Azerbayán, se antoja una buena ocasión para que el técnico vasco le brinde minutos a los menos habituales hasta la fecha.