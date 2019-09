Lopetegui, sobre las rotaciones: "Necesitaremos a todos para lograr los objetivos"

Rotará por pura lógica, porque el calendario se aprieta y porque la intención del Sevilla FC es la de llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. "Vamos a necesitar a todos", avisa Julen Lopetegui.

"Son equipos que nos van a complicar muchos las cosas. El Qarabag ha dejado fuera al Atlético de la Champions hace poquito tiempo el APOEL puso en jaque al semifinalista de la Champions del año pasado. Hablamos de equipos que nos van a poner las cosas complicadas. Deberemos ganarnos en el campo, con nuestros méritos y nuestro trabajo, todo lo bueno que queramos hacer", ha indicado en los medios oficiales el técnico nervionense.

La 'Unidad B'

"El principal objetivo no es dar minutos; el principal objetivo es afrontar la competición con garantías de superar la primera fase. No es que queramos nosotros, es que vamos a necesitar de todos para conseguir los objetivos, porque jugando jueves y domingo hasta diciembre va a demandarnos el esfuerzo de toda la plantilla", explicó Lopetegui, dejando así caer que este jueves hará varios cambios en su once.