"Monchi me llamaba a menudo, pero aquel Sevilla no era el de hoy"

Jugaba, y a un gran nivel, en un Girondins de Burdeos que tenía en punta a unos jovencísimo Marouane Chamakh (20) y Kalu Uche (21), y lo hacía a un excelente nivel como medio ofensivo, junto a Rio Mavuba, quien acabaría en el Villarreal CF.

A Monchi le enamoró su elegancia, pero Camel Meriem, ya retirado, nunca llegó a fichar por el Sevilla FC, pese a que se habló mucho de su posible llegada en la prensa.

Él mismo ha explicado en el medio galo Ultimo Diez por qué: "Es cierto que en 2005 podría haber fichado por el Sevilla, pero el Sevilla en ese momento no era el de hoy y el AS Monaco acababa de jugar la final de la Liga de Campeones. Mudarme a España me atraía mucho y dudé durante bastante tiempo. Monchi, su director deportivo, me llamaba a menudo, pero Didier Deschamps también lo hacía regularmente".

Meriem no cambió entonces de país y es una decisión a la que aún hoy le da vueltas. "Decidí quedarme en Francia, estaba empezando a ir con la selección... el Sevilla de hoy, seguramente, me habría empujado a tomar otra decisión", termina el otrora fino centrocampista, cuya carrera comenzó a decaer poco después defichar por el club monegasco.

Aris de Salónica, AC Arles, OGC Niza y Apollon Limassol fueron sus últimos clubes.