ESTADIO y su periodista Enrique García, reconocidos en los Premios Blázquez

Hoy, el periodismo sevillano está de celebración. El Sevilla FC celebraba su X Premio de Periodismo SFC Jose Antonio Blázquez y Ruesga Bono, una gala que se ha convertido en una tradición y con la que la entidad de Nervión quiere premiar los mejores trabajos periodísticos en clave sevillista. En esta ocasión, ESTADIO Deportivo ha sido reconocido por el reportaje a Pablo Blanco con motivo de la entrega del Dorsal de Leyenda, una amplio reportaje que lleva la firma de Enrique García, con el segundo premio 'Blázquez'.

"Es un día muy especial para mí y un orgullo poder compartirlo con mi familia, está aquí mi mujer, y con mi otra familia, la de Estadio Deportivo. Quiero destacar la labor de toda la prensa deportiva de Sevilla. Me gusta pensar que la prensa de Sevilla pone su granito de arena para que el deporte de Sevilla crezca. Hacemos una labor importante en la crítica y la alabanza. Muy agradecido al Sevilla por reconocer esta profesión. Especialmente agradecer al departamente de comunicación, con Jesús Gómez a la cabeza, también al departamento de historia y cómo no a Pablo Blanco", agradecía un emocionado Enrique García durante su discurso.

El artículo de Áxel Torres, 'Reyes, puro fútbol', publicado el pasado 2 de junio de 2019 en El Periódico de Catalunya, ha sido el galardonado con el primer premio, mientras que el VII Premio de Fotoperiodismo Ruesga Bono ha recaído sobre Juan Manuel Serrano, de ABC.

Del mismo modo, el Sevilla ha querido también valorar la carrera del veterano periodista José Manuel García, ahora en El Confidencial, como una de las firmas más reconocidas en la prensa sevillana.

El presidente, José Castro, ha sido el encargado de cerrar la entrega de premios, con un discurso en el que hizo una mención especial al periodista de Canal Sur, Manolo Martín. "Por décimo año consecutivo nos reunimos el Sevilla Fútbol Club y los medios de comunicación para reconocer una labor muy sufrida, pero de la que siempre decís que merece la pena. Es un orgullo para nosotros reconocer este trabajo. La respueta es obvia, los medios también juegan el partido y son decisivos, son nuestros altavoz, pueden y deber ser aliados a la hora de expandir nuestros logros. Los medios de comunicación no son nuestro enemigo. La exigencia de los medios nos hace crecer, también la crítica. Hay veces que tenemos que leer críticas que entendemos injustas, y hay que ver la crítica y los palos que este presidente se ha llevado de algunos de ustedes, pero aquí me tienen y me tendrán. La crítica motiva, motiva para dar la vuelta a un mal momento. La crítica incluso te puede enseñar el camino para hacer bien o mejor las cosas. Por todo ello, quiero agradecer un año más vuestro trabajo, vuestro desempeño, porque por vosotros también crecemos. Quiero tener dos recuerdos más, a los profesionales de la redacción de El Correo de Andalucía que hace un año echó el cerrojo, y también un fuerte abrazo para Manolo Martín, de Canal Sur Radio, desde aquí un fortísimo abrazo a él y a su familia", terminó el presidente sevillista.