El PSG valora comprar a Rico, pero ve alta la opción de compra

Se iba a quedar en el Sevilla FC, pese a que a la afición hace tiempo que no le entra por el ojo. Y es que a Julen Lopetegui, quien le había probado bastante en verano, le estaba convenciendo su rendimiento. Además, le iba a evitar a Monchi hacer una operación, una más en un verano con muchísimas operaciones.

De súbito, no obstante, apareció el París Saint-Germain con una propuesta de cesión que contentaba a todas las partes: al Sevilla, porque se quitaba un posible problema de encima, de cara a la grada y también a restar un salario alto de muchos que tenía y tiene; al cancerbero, porque se le presentaba la oportunidad de jugar en uno de los clubes más poderosos de Europa, de compartir portería con uno de los mejores del mundo en su puesto, Keylor Navas, o de poder participar en la Liga de Campeones, lo máximo a nivel de clubes para cualquier profesional; y al PSG, por hacerse con un recambio de Kevin Trapp y Alphonse Aréola, prestado al Real Madrid, con cartel (fuera de España, sobre todo, tiene bastante) y, al mismo tiempo, que aceptase el rol de actor secundario.

Y en el club parisino, según informa L'Equipe, están muy contentos con lo que están viendo de Rico, tanto en los entrenamientos como en el encuentro que ha disputado (ante el Brest, con victoria por 1-2). Y es así, hasta el punto de que su director deportivo, Leonardo, ya está valorando la posibilidad de quedárselo en propiedad, siempre que en Nervión tengan a bien renegociar la opción de compra que negociaron en su día, de 10 millones de euros.

Y la considera alta porque se trata de un portero suplente, pero principalmente debido a que Rico termina contrato en Nervión en 2021 y a que sus honorarios son importantes (superiores al millón y medio de euros neto). Así las cosas, el asunto está en el aire, pero al Sevilla se le presenta la oportunidad de hacer caja, al menos, con uno de los muchos jugadores prestados que tiene.

La opción de Bono, de cuatro millones

Llegado el caso, Monchi y Lopetegui deberían valorar si ejecutan o no la opción de compra que el de San Fernando pactó con el Girona FC por Bono. Al internacional marroquí, de 28 años, se le ha visto porque hasta el momento, pues en los partidos de Europa League que ha disputado ha tenido escasa exigencia. En el club se valoran, sobre todo, sus reflejos, aunque no parece que el Sevilla vaya a invertir dicha cantidad en un suplente de Vaclík. Es, no obstante, pronto para saberlo.