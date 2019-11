Rony Lopes vuelve a perder el tren del Sevilla

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha ofrecido este sábado una convocatoria con 20 jugadores para el encuentro de la matinal de este domingo frente al Leganés (12:00 horas, Movistar + LaLiga) de la que deberá hacer dos descartes. El técnico vasco tendrá la duda hasta última hora de Jesús Navas y cuenta con las bajas seguras de Fernando Reges, por lesión, y de Lucas Ocampos, que deberá cumplir el primero de sus tres partidos de sanción. Ante esta situación, resulta muy significativas las ausencia por decisión técnica de un Rony Lopes que ve como se le escapa el enésimo tren.

Otra de las ausencias por decisión de Lopetegui es la de Daniel Carriço, pero en su caso sorprende menos. En teoría, sólo responde a la prudencia con la que el club quiere ir con el central portugués, quien ha salido recientemente de una lesión y jugó los 90 minutos ante el Qarabag el pasado jueves. En su lugar, entró Sergi Gómez, que cuenta con opciones de ser titular si Navas finalmente no llega y el elegido para el lateral derecho es Koundé y no Pozo. En ese caso, el ex del Celta y Diego Carlos formarían la dupla en el eje de la zaga.

La de Rony Lopes es reveladora, porque el ex del Mónaco no estuvo nada bien en el choque europeo. Fue sustituido por Bryan Gil en los primeros compases de la reanudación y su pobre rendimiento en la primera mitad le costará ver el partido de hoy desde la grada, a pesar de que la sanción de Ocampos abre una vacante precisamente en su puesto. Lopetegui no dio pistas de cómo ni con quién suplirá al de Quilmes, aunque todo apunta a que apostará por sumar un centrocampista más en pos de tener el control de la posesión y del partido. Es decir, que Franco Vázquez y Óliver Torres son, a priori, los que más opciones tienen de salir de inicio.

Tampoco es descartable que el vasco apueste por la verticalidad de Bryan Gil, que brilló ante el Qarabag con un gol y una asistencia, o la movilidad de Munir (pichichi de la Europa League) e incluso que apueste por salir con dos delanteros de inicio, ya que en la lista de 20 han entrado los cuatro puntas: el propio Munir, De Jong, Chicharito Hernández y Munas Dabbur, que hasta ahora ha aprovechado muy bien sus pocos minutos. Si Rony Lopes es la cruz, el israelí es la cara de la moneda nervionense.

La convocatoria completa es la siguiente: Tomas Vaclík, Yassine Bono; Sergi Gómez, Jules Koundé, Jesús Navas, Sergio Escudero, Diego Carlos, Sergio Reguilón; Éver Banega, Nemanja Gudelj, Óliver Torres, Franco Vázquez, Joan Jordan, Alejandro Pozo, Bryan Gil, Nolito; Munas Dabbur, Munir El Haddadi, 'Chicharito' Hernández y Luuk de Jong.