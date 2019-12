Diego Carlos, examinado por Brasil para una futura llamada

Diego Carlos se ha convertido en uno de los jugadores de moda de LaLiga española y por supuesto en un ídolo de la afición nervionense por la colección de actuaciones brillantes firmadas desde que arrancó la temporada. El central brasileño se erige en pieza clave de la columna vertebral, como quedó confirmado, por si quedaba alguna duda, en el partido contra el Leganés, en el que, más allá de su solvencia y autoridad atrás, marcó el gol de la victoria.

Su excelente rendimiento en el Sevilla lo ha puesto en órbita en su país, del que partió muy joven y en el que no era demasiado conocido hasta ahora. Jugar en el Nantes le daba poca visibilidad a nivel internacional, pero desde que empezó a despuntar en LaLiga, una de las competiciones más seguidas por los brasileños, su nombre empezó a sonar con fuerza. Tanto es así que ya habían surgido voces que pedían una oportunidad para él en la Seleçao, lo que ahora va camino de convertirse en una realidad, pues ya se encuentra en el radar de los técnicos brasileños.

Así las cosas, el periodista Gustavo Hofman, de ESPN Brasil, asegura a ED que ha podido confirmar que la comisión técnica de la Selección Brasileña ha incluido su nombre entre los futbolistas que va a observar de cerca en los próximos meses, hasta marzo, con la idea de llamarlo si mantiene su nivel, con la vista puesta en el Mundial de 2022. Así, esta misma semana está prevista una reunión en la que se realizará una evaluación del bloque y definirán el grupo nuevo de jugadores que pueden entrar en las siguientes convocatorias, entre ellos el central sevillista.

La competencia en el eje de la zaga en la 'verdeamarelha' es dura, pero desde Brasil se apunta que puede haber un sitio para Diego Carlos. Así, hay tres jugadores que son fijos en las convocatorias de Tite: el indiscutible Marquinhos (PSG), el veterano Thiago Silva, también del conjunto parisino, y Militao, que tan sólo ha jugado 300 minutos en Liga en su primera temporada en el Real Madrid.

La cuarta plaza la han ocupado diferentes futbolistas en las convocatorias pasadas, casos Rodrigo Caio (Sao Paulo), Felipe, del Atlético de Madrid, y Samir (Udinese). Este último ha mostrado un nivel inferior al del servillista hasta la fecha, pero el hecho de poder jugar por la izquierda le ha abierto el camino a la selección.

También compite con centrales como Rafael Tolói, del Atalanta y que se destapó hace unos años en la sub 20; Luiz Felipe, titular a su 22 años en la Lazio pero que flaquea por arriba, o Lyanco (Torino), internacional con Serbia sub 20 y, posteriormente, con Brasil sub 20 y sub 23.