Al Granada le interesa Sergi Gómez

Al contrario que el pasado verano, Sergi Gómez (27) ya sí contempla la posibilidad de cambiar de aires durante el mercado, tal y como adelantó ESTADIO el pasado día 26 de diciembre y confirmó, poco más tarde, el propio zaguero natural de Arenys de Mar.

El ex del RC Celta ha dejado a su antigua agencia de representación y se ha abierto, principalmente por medio de su hermano, a escuchar ofertas para contar con los minutos que se le niegan en el Sevilla FC y recuperar el nivel que le llevó, por ejemplo, a ser citado por Luis Enrique para la selección española. Quizás, precisamente, sea la vuelta del asturiano a la 'Roja' y la venidera Eurocopa lo que le haya dado un empujón, también, a querer ser protagonista en otro equipo.

Sergi Gómez, no obstante, se siente bien en la capital hispalense y, no sin esfuerzo, ha arañado algunos minutos en una plantilla que, por otra parte, no está sobrada de efectivos en el eje de la zaga, lo que le otorga ciertas posibilidades para lo que queda de temporada.

Su futuro próximo dependerá, pues, de si lo que le llega le resulta interesante. El pasado verano, por ejemplo, rechazó propuestas del extranjero y tampoco ahora parece estar muy dispuesto a vivir una aventura exótica, Sí que valoraría positivamente recalar en otro club de LaLiga y, según apunta el Ideal, el Granada CF está interesado en hacerse con sus servicios.

Las relaciones entre clubes son excelentes y al Sevilla le podría convenir que el catalán tuviese minutos en un buen escaparate, como el nazarí, para que se volviese a revalorizar y poder hacer así caja con su traspaso el próximo verano. Sergi Gómez costó 4,5 millones y tiene contrato en Nervión hasta 2022.