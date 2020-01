El 'Mudo' habla menos, pero piensa más

Genera debate en un fútbol, el actual, en el que se venera a quien más corre. Y para jugar al fútbol es fundamental correr, desde luego, pero solamente corriendo no se juega; se impide que otros jueguen, si acaso, como decía siempre un Dante Panzeri que sería, como Franco Vázquez, muy "de Juan Román Riquelme". De los futbolistas que piensan. De los que se paran para que aparezca el espacio, de los que saben que es más importante que corra la pelota.

Dice el 'Mudo', en una entrevista concedida a 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, que de los fichajes de este año del Sevilla FC le ha sorprendido "Fernando, por su intensidad", pero apunta inmediatamente después que esto no va de sacar al campo a once soldados: la clave está en la mezcla.

También lo sabe Éver Banega, a quien le preguntan en Muchodeporte si prefiere jugar con Lucas Ocampos o con Franco Vázquez, y su respuesta tiene poco que ver, aunque lo parezca, con no quedar mal con ninguno de sus compatriotas: "Tienen diferentes estilos. Con el 'Mudo' llevo jugando años y uno se acostumbra a darle la pelota; la esconde muy bien, juega entre líneas, es llegador... Y Ocampos es más potente, tiene fuerza y le gusta correr hacia adelante. Son diferentes y me gusta jugar con los dos". "Al fútbol también se juega con la cabeza, no sólo con los pies; y a veces es mucho más importante la cabeza", ataja el 'Mudo'.

"Ni todas cortas ni todas largas. Ni todas pisadas, ni todas corridas. El fútbol es una constante coherencia entre lo antagónico". Lo dijo Panzeri y, a su manera, también lo demandaba este miércoles Jules Koundé, en Radio Marca Sevilla: "A veces, podemos ser previsibles". Y fue generoso el francés, pues el Sevilla de Lopetegui sólo sabe atacar de un modo, mediante las carreras de Ocampos, lo que explica, bastante mejor de lo que lo hace el nivel de sus delanteros, que los nervionenses lleven tan pocos goles esta temporada. Su sequía es más hija de la falta de creatividad que de la falta de puntería, sin duda.

Por eso, porque el vasco deja poco espacio para la imagiación del futbolista, pone menos al 'Mudo' y más al que hace lo que él dice, al que juega mecanicamente, pero haciendo lo mismo siempre no se desordena al contrario y, por ende, no emanan los espacios.

"A veces escucho a la tribuna ¡corré más! y yo pienso que eso lo hace cualquiera. Te preparás, corrés todos los días y terminás en una maratón. Mucha gente hace eso. Correr, corre cualquiera, pero jugar al fútbol es más complicado". Lo dijo Riquelme y lo pregona Franco Vázquez, aunque con su manera de ver el fútbol no predique cualquiera. Ahora se venera al atleta y para él basta con "correr bien".