Carriço, sobre el coronavirus: "China hoy es más segura que Europa"

En febrero, en plena crisis mundial, Daniel Carriço firmó sin temor con el conjunto de la Superliga china. Una decisión incomprensible para muchos, incluso allegados muy próximos, por el problema de un Coronavirus del que aún se tenían pocas noticias en Europa.

El central portugués ha tomado conciencia después de una larga reflexión, explicando a Tuttomercatoweb sus razones en el día en que el Sevilla FC habría tenido que jugar contra la AS Roma.

- Ayúdenos a entender. ¿Por qué la decisión de firmar con el Wuhan Zall?

- Tengo 31 años y mi contrato con el Sevilla vencía en junio, después de tantas temporadas en el fútbol europeo, entre Portugal, Chipre, Inglaterra y España, quería vivir una experiencia nueva a nivel humano y profesional. No me he arrepentido de esta decisión, ni siquiera un día. Estoy emocionadísimo y cuento las horas para comenzar. El Wuhan Zall me ha querido a toda costa y esto me enorgullece.

- ¿No le da miedo trasladarse al epicentro del nuevo Coronavirus?

- ¿Qué miedo? Por ahora estoy entrenando con el equipo en Marbella, y nos quedaremos hasta finales de marzo. Estamos esperando que la alarma por el Coronavirus desaparezca totalmente antes de volver con tranquilidad a Wuhan y recuperar progresivamente nuestras vidas. En China, la situación actual es seguramente menos preocupante respecto a la del resto del mundo.

- ¿Ha sido difícil elegir al Wuhan Zall después de muchos años en altos niveles?

- Al principio he dudado un poco, no puedo negarlo. Cuando ha comenzado la sesión invernal de mercado no se sabía con precisión qué era el COVID-19, sólo que había un nuevo virus en circulación en China. He pasado varios días informándome y el mismo club me ha tranquilizado, garantizándome que no habríamos pisado Wuhan hasta que hubiera pasado la emergencia.

- ¿Qué informaciones les llegan en estos días desde Wuhan?

- Es cierto que el problema del Coronavirus ha irrumpido en todo el mundo, pero en China las cosas van decididamente mejor. Si en Europa los contagios aumentan cada día, en todos los países, en Wuhan cada vez hay menos enfermos y los nuevos casos son pocos. Esperemos que se pueda solucionar todo en breve.

- ¿Sus compañeros chinos cómo están viviendo todo esto?

- Con preocupación, claramente. Muchos tiene familiares encerrados en casa en Wuhan, la situación ha sido muy dura en Hubei y en toda China. Europa tiene que reaccionar cuanto antes, no puede perder un tiempo valioso.

- Las medidas drásticas adoptadas en Wuhan y en el resto del país, a posteriori, han funcionado. ¿Es necesario parar el fútbol bajo su punto de vista?

- Es fundamental contener de todas las formas la propagación del virus, sin permitirle que se expanda por todas partes. Suspender los partidos es seguramente la mejor solución, considerando la cantidad de personas que se citan en el estadio. O por la salud de los jugadores y la gente del equipo.

- ¿La puerta cerrada no es suficiente?

- Ayuda, pero está claro que pararlo todo es más eficaz todavía. Entiendo que no es fácil, sobre todo a nivel internacional. En Europa se necesita entender que se deben tomar todas las medidas necesarias para hacer que se infecte cada vez menos gente. La salud pública debe estar antes del fútbol y de cualquier otra cosa.

- A propósito, ¿se debería haber jugado el partido de la Europa League entre Sevilla y Roma? ¿A qué equipo ve favorito en esta contienda?

- No hay un favorito, y no lo digo por ser banal. La Europa League es la competición del Sevilla, recordaré siempre con placer nuestras tres victorias consecutivas entre 2013 y 2016. También la Roma es un equipo de alto nivel, con muchos jugadores de calidad en su plantilla. Está claro que si se tiene que jugar a puerta cerrada o en un estadio neutral, ni siquiera el factor campo influirá a favor de uno u otro equipo.

- Es pronto para conocer las fechas para recuperar los partidos que se están aplazando pero al menos en China ya hay una fecha oficial para el inicio de la temporada

- Sí, la Superliga debería comenzar el 15 de abril, la situación en China está mejorando día a día. Nuestro club está en contacto con las autoridades competentes y cuando deje de haber riesgos, viajaremos para iniciar esta aventura. A los italianos, espaoles y portugueses, como al resto de europeos, les pido que sigan las órdenes que lleguen desde los Gobiernos, para vencer esta batalla se necesita un pequeño esfuerzo por parte de todos, podemos conseguirlo".