Monchi lo ha vuelto a hacer

Que el Sevilla FC acabe logrando a final de temporada sus objetivos, con permiso de un coronavirus que mantiene en 'stand by' el fútbol en toda Europa, dependerá de distintos factores, pero los clubes, pese a mover muchos sentimientos, no dejan de ser empresas y éstas se rigen por lo que entra y sale de sus cajas.

En el caso de la entidad nervionense, tras un par de años de escaso acierto en los fichajes, puede decirse ya, a estas alturas, que Monchi ha vuelto a dar en la tecla en su regreso al club de Eduardo Dato. Y es que el de San Fernando gastó entre verano y enero 177,75 millones de euros en refuerzos, contando con las operaciones de Wöber y Dabbur, por jugadores cuyo valor de mercado actualmente es de 271,20. Esto es, casi 100 kilos más.

Especialmente relevantes son los casos de Diego Carlos y Lucas Ocampos, por quienes pagó 30 millones en total (15 por cada uno). Según la última actualización de Transfermarkt, el valor del central brasileño ha aumentado un 207,7% desde su última revisión, estimando que su precio actual es de 40 kilos.

Al extremo argenino, mientras, se le ha colgado una etique con un precio idéntico al de Diego Carlos, tras haber aumentado su valor un 166,7%. Así las cosas, ambos están entre en el 'top 10' de futbolistas que más millones han sumado a su tasación en el mercado.

No es de extrañar, pues, que los nombres de Diego Carlos y Lucas Ocampos sean relacionados ya con grandes clubes del Viejo Continente, como el Liverpool FC, en el caso del ex del Nantes, o el Bayer Munich, en el del otrora jugador del Marsella. Ambos, sin embargo, han dejado claro que, al menos hasta el momento, no se han planteado un cambio de aires, pues son tremendamente felices en Sevilla y en el Sevilla FC.

Ahora bien, que nadie olvide que los clubes son empresas y que éstas necesitan cuadrar sus cuentas... Antes o después, como todos, acabarán saliendo, pero en sus casos las cláusulas son altas.

Los mayores saltos de valor de mercado en LaLiga: