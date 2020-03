Campaña y Suso bailan al mismo son

José Gómez Campaña le ha lanzado un enésimo guiño a 'su' Sevilla FC, el club en el que se crio, creció, se formó como futbolista y al que espera poder regresar en un futuro no muy lejano; a ser posible para volver a compartir vestuario con Suso, quien aspira a seguir en Nervión cuando concluya su cesión por parte del Milan. El de Sevilla Este y el gaditano coincidieron en las diversas categorías inferiores de la selección española y desde entonces son íntimos amigos. Por eso, el actual futbolista del Levante UD quiso aprovechar la visita del mediapunta a 'A Balón Parado', programa que emite la televisión oficial del club en el que demostraron llevarse más que bien... y bailar al mismo son.

"Buenas noches, 'pichita'. ¿Qué me dices de la foto? Parecíamos 'Los Chunguitos' de Turquía, pero mucho más delgados. Ya sabes que te tengo muchísimo aprecio y que siempre te voy a desear lo mejor", comenzó en un vídeo un Campaña que no escatimó en buenos deseos, para Suso y para el club de su vida: "No va a ser menos en mi tierra y en el Sevilla. Obviamente, te deseo que sigas creciendo como futbolista y mucha suerte para la eliminatoria contra la Roma. Que lo hagas como tú sabes, que lo haces siempre muy bien, y que metas al menos dos goles para poder encarrilar la eliminatoria. 'Pichita' mía, un besazo grande y espero poder verte muy pronto".

Suso no conseguía aguantar las risas cuando vio la fotografía que Campaña envió al programa. Es del verano de 2013 en Turquía. Estaban concentrados con la selección española para jugar el Mundial sub 20 (la 'Rojita' cayó en cuartos ante Uruguay) y posan con dos guitarras en miniatura; de ahí la broma con los hermanos extremeños que componen el grupo 'Los Chunguitos'.

El atacante gaditano, de seguir la próxima temporada, podría ser un nuevo reclamo para que Campaña vuelva a casa; algo que se llegó a ver imposible cuando firmó una renovación millonaria hasta 2023 con el Levante.

El medio tiene el "gen sevillista" que demanda Monchi y, pese a que su nueva cláusula asciende a 60 millones de euros y a que Quico Catalán ha empezado pidiendo 40, podría salir por unos 20, como ya adelantó ESTADIO. Así, el Levante ingresaría cinco kilos más de lo que marcaba su anterior cláusula (15). Será, en todo caso, cuestión de hablar. Banega se marcha en junio, el club busca un 'perfil Campaña' y el jugador no para de lanzar guiños. Estuvo en el palco ante Osasuna y... bailan al mismo son.

Óliver Torres era el tercer 'chunguito'

Un hipotético regreso de José Gómez Campaña al Sevilla el próximo verano supondría muchos reencuentros. No sólo con Suso -siempre que el gaditano siga tras su cesión-, también con un tercer 'chunguito' como es Óliver Torres, que es otro de los integrantes de esa sub 20 que fue al Mundial de Turquía en 2013. El seleccionador de aquel plantel, como de la sub 19 que ganó dos Europeos con todos ellos en sus filas, era el actual técnico nervionense, Julen Lopetegui.



Otro integrante era Israel Puerto, canterano blanquirrojo que hoy está en el Slask Wroclaw polaco.