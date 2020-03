1-2: El Sevilla de Reguilón cae ante el Athletic en LaLiga Challenge

A falta de fútbol sobre el césped, la atención ha saltado a la competición virtual que nació del derbi disputado por Sergio Reguilón y Borja Iglesias en el FIFA20 y que, de la mano del 'caster' Ibai Llanos, reúne a todos los equipos de LaLiga, con un éxito total de espectadores y un trasfondo solidario, pues al mismo tiempo se recaudan fondos para la investigación del coronavirus.



En la tarde de este sábado era el turno del Sevilla FC, con Reguilón a los mandos. Pero el lateral, pese a ser uno de los precursores del torneo, no pudo superar su encuentro de octavos de final ante el Athletic de Gorka Guruceta, que se impuso por 2-1.



Se las prometían muy felices los nervionenses cuando en el minuto cinco su rival se quedaba con diez por la expulsión de Dani García, lo que no impidió que el cuadro vasco se adelantara por medio de Williams en el 13'.



Reguilón consiguió empatar con un gol de Óliver Torres, pero poco antes del descanso, tras un disparo al palo de Ocampos, Unai López hizo el 2-1 que ya no se movería.



La derrota, lógicamente, era lo de menos. Lo importante es que a esa hora ya se habían recaudado 12.500 euros. Y Reguilón, lógicamente, se lo tomaba con filosofía: "Ha sido mejor él, no hay excusa. He practicado bastante pero no he dado la talla, solo queda felicitar al rival. Se pasa peor que antes de saltar al campo en un partido real". El CD Leganés espera al Athletic en cuartos.





???? #LaLigaSantanderChallenge



? Ganar un partido del FIFA con un jugador menos desde el minuto 5



?? @GorkaGuru9 se ha pasado el juego en un momento



?? @EASPORTSEsp #SevillaAthletic #QuedateEnCasa pic.twitter.com/CbCXPFX6Js — GOL (#QuedateEnCasa ????) (@Gol) March 21, 2020