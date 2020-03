Emery, "abierto a todo"

Unai Emery no descarta ningún país en el que desarrollar un nuevo proyecto a partir de la próxima temporada. El ex técnico sevillista afirmó en los micrófonos del medio italiano TuttoJuve que está listo para volver a los banquillos y que se está preparando para "tomar la decisión correcta".

"He entrenado durante 16 años seguidos y ahora he decidido descansar un poco para preparar mejor el próximo proyecto que me involucrará", aseguró el técnico vasco, que para la temporada siguiente no excluye ninguna de las grandes ligas, incluida Italia, donde "nunca" ha entrenado.

Emery, que fue despedido por el Arsenal el pasado mes de noviembre, confesó que ya tuvo ofertas de equipos italianos en el pasado, pero que "no era posible entrenar allí". "Ahora estoy abierto a todo. Entre otras cosas, sigo mucho la Serie A. Por respeto y justicia, no mencionaré los nombres de los clubes que me han buscado en los últimos años, añadió ".

Además, expresó que "extraña" un poco el fútbol, pero que la actualidad es "un período histórico en el que la mayor preocupación es desde un punto de vista social". "En cualquier caso, trato de mantenerme lo más actualizado posible, siempre estoy ocupado viendo partidos y estudiando a los jugadores, pero ahora la prioridad es ayudar a la sociedad a avanzar en este momento difícil, dijo Emery.