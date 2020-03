La valentía del sevillista Luuk de Jong

Han sido muchas las críticas recibidas por Luuk de Jong desde que arrancó la temporada. Con el recuerdo muy vivo de goleadores de la talla de Bacca, Gameiro o Ben Yedder, el holandés ha estado en el punto de mira constante por su falta de gol. Solo suma seis, de hecho, cinco de ellos en LaLiga, pero poco a poco, con ese trabajo oscuro que siempre ha defendido Lopetegui, y con un mayor acierto rematador, el futbolista nacido en Suiza comienza a ganarse al sevillismo.

De Jong, además, ha demostrado tener, a sus 29 años, las espaldas lo suficientemente anchas como para soportar las críticas. Es más, no se arrepiente un ápice de haber cambiado el PSV Eindhoven, donde era un ídolo, por Nervión.

En el conjunto neerlandés firmó la friolera de 112 tantos en 204 partidos. Pero en sus dos experiencias previas en el extranjero sus números fueron muy diferentes. Ocho tantos en 45 choques con el Borussia Mönchengladbach y 12 citas sin ver puerta en media campaña con la camiseta del Newcastle.

"He jugado en Alemania e Inglaterra, pero los clubes no eran los adecuados para mi juego. Nunca tuve miedo de que no funcionara en el extranjero por tercera vez. Estaba muy seguro de que quería hacer esto. He demostrado en el PSV, en la Liga de Campeones, que puedo jugar bien contra los mejores clubes europeos. Entonces también puedo hacer eso en una liga superior", ha explicado al respecto el ariete en una entrevista con 'Voetbal'.





Brilla por alto

En el Sevilla, por ahora, aún no ha arrancado del todo, pero como recuerda @OptaJose, es el quinto jugador de LaLiga que más duelos aéreos ha ganado, con 117, sólo por detrás de Joselu (217), Raúl García (151), Mikel Merino (139) y Budimir (120). Sin duda, una de las virtudes que Lopetegui valora para no discutir su titularidad.