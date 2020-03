Óliver Torres: los efectos del coronavirus, la rebaja en los sueldos, la vuelta a la competición...

Entre las muchas iniciativas que se están poniendo en marcha estos días para ayudar durante y después de la crisis que supone la pandemia por coronavirus destaca también la del sevillista Óliver Torres, que se ha unido a su excompañero y amigo Saúl, del Atlético de Madrid, para intentar paliar las consecuencias negativas que todo esto está teniendo en el sector de las pymes y los autónomos, con una campaña que han bautizado bajo el nombre de #Saldremosjuntos.

El extremeño habló de esta iniciativa en El Pelotazo, de Canal Sur Radio, donde hizo una profunda reflexión sobre lo que es realmente importante y lo que no. "Cuando se dan estas situaciones, el deporte queda a un lado. Ojalá se pueda controlar toda la situación cuanto antes, que todas las personas que estén sufriendo se recuperen y que todos, a nuestra manera, pongamos nuestro granito de arena. Al final, este tipo de situaciones trae eso, que todas las partes sufren, pero los pequeños autónomos y las pequeñas empresas se quedan más tocados si cabe. Nosotros (Saúl y él), pensando qué podiamos hacer, decidimos que podemos promover que, cuando pase todo esto, vayamos a los pequeños comercios, pasar el día con ellos. Somos una gota en un océano", apuntaba el ex del Oporto, que confirmó que lo que están haciendo en estos momentos en aglutinar a todas esas pequeñas empresas que lo necesiten para, una vez levantado el Estado de Alarma, poner en marcha diversos proyectos para incentivar su economía.

Pero, al margen de esta labor altruista, Óliver Torres también habló de su faceta profesional, de lo que echa de menos en estos momentos y de las conclusiones a las que ha llegado en estos días de confinamiento. "Lo que realmente echo de menos es ir a entrenar con los compañeros, porque después mi vida no es que haya cambiado demasiado porque soy muy casero. Cuando te limitan de esta manera, es complicado, pero al principio no sabíamos de la gravedad del asunto, pero nos hemos ido concienciando y todo el país está haciendo una labor super importante para parar el coronavirus".

"Siempre digo lo felices que éramos y no lo sabíamos. Hay veces que te preocupas, te enfadas en el día a día y cuando vienen este tipo de situaciones es cuando realmente te das cuenta de lo que es importante y valoras las cosas pequeñas que son las que valen la pena", aseguraba el centrocampista, que admitía que "durante los días que todo estaba bien no teníamos esa atencion con los familiares y amigos", y lamentaba que tuvieran que "pasar estar cosas para recordarte lo importante que son para uno mismo".

En cuanto a cómo prevé que será la vuelta a la competición, Óliver admitió que "va a ser raro" porque es una situación inédita. "Es algo que no ha pasado nunca antes, que no se ha podido gestionar. No se sabe cuándo se va a jugar. Lo que dependa de nosotros lo tendremos que hacer. Tenemos una gran suerte que es que tenemos unos grandes preparadores físicos, que cada día nos mandan trabajo a casa y todos los equipos partimos de lo mismo, todos paramos el mismo día, todos llevamos el mismo tiempo sin competir, y al final lo que va a marcar la diferencia va a ser el trabajo que cada uno haga de forma individual en casa. El tiempo de competición que queda es muy corto y tanto la preparación física como la mental van a ser muy importante porque todo va a ser muy intenso".

De cara ya a la próxima temporada, son muchos los que piensan que Óliver Torres está llamado a ser el relevo de Banega, algo ante lo que se revela el propio jugador. "Obviamente, Banega es un grandísimo jugador, es una referencia para el equipo y para mí a nivel personal, podemos desempeñar la misma posición, intento fijarme en él para ser mejor jugador. ¿Si estoy preparado para desempeñar el rol de Ever? Pues, no, estoy preparado para ser Óliver Torres, que no me vean como el 'sustituto de', sino como Óliver Torres. Me veo con el rol de que ha llegado la hora y de que tengo que dar la mejor versión de mí mismo".



Por último, el jugador de Navalmoral de la Mata prefirió no mojarse mucho cuando fue cuestionado por la posibilidad de que el salario de los jugadores se viera reducido como consecuencia de la crisis. "Nunca antes se me ha planteado esta situación y será nueva para todos. Creo que el club deberá tomar la decisión que tenga que tomar y a partir de ahí tendrá que haber una conversación con nosotros. Nosotros no tenemos ni idea de estos temas, intentaremos asesorarnos. Lo que queremos es que todo sea bueno, tanto para el club como para la gente. Si tiene que ser así, somos trabajadores, y el club es el que tendrá que decidir. Estaremos dispuestos para lo que sea", terminó.