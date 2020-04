Nico Pareja sobre Sampaoli, una jugada contra Messi que le marcó y la selección

Nico Pareja ha repasado algunos momentos de su carrera en una entrevista concedida vía Instagram al periodista argentino Nacho Rivarola. El defensa, que defendió la camiseta del Sevilla entre 2013 y 2018, habló sobre varios temas relacionados con la selección argentina sin olvidarse de su paso por Nervión.

Fue precisamente en el Sevilla dónde Nico Pareja coincidió con Jorge Sampaoli, que tras terminar su primera temporada en el Sánchez-Pizjuán, decidió coger las riendas de la selección argentina: "Es un técnico muy pasional al que le gusta mucho atacar, ser protagonista y te contagia esa fuerza y esa intensidad con la que vive el fútbol".

Sampaoli dejó un buen sabor de boca en Sevilla, pero su paso por la selección albiceleste no fue el más esperado: "Fui poco cuando él fue seleccionador, una sola convocatoria. Era prácticamente imposible encontrarme al Sampaoli con le que estuve en Sevilla, las presiones son diferentes. El Sevilla es un club muy importante que conlleva mucha presión pero la selección argentina estamos hablando de todo un país atrás. Tampoco tenía el cuerpo técnica al completo, había cambiado el cuerpo técnico, cambió dos integrantes que para él en Sevilla eran importantes y bueno, yo sabía que era imposible que me encontrara con el mismo Sampaoli que tuve en Sevilla porque ya ser técnico de la selección y ser técnico de un equipo no es lo mismo".

El jugador argentino recordó una jugada que le marcó cuando vestía la camiseta del Sevilla. Fue una acción en la que le tocó sufrir a Leo Messi: "Recuerdo un partido en el Camp Nou. Íbamos perdiendo 3-0 y estábamos atacando, pero nuestro lateral derecho perdió el balón y cedió una contra. Quedamos dos centrales contra Luis Súarez, Neymar y Messi que llevaba la pelota. Yo estaba de central derecho con Neymar y le fui cerrando el pase a Messi para que no pudiera jugar a la izquierda con Neymar y para que tampoco pudiera pegarle. Los dos centrales estábamos muy juntos y era difícil pasar el balón a la derecha donde estaba Luis Suárez. Yo cerré bien a Messi y le obligué a jugar para el otro lado, pensé que hice un buen movimiento táctico, hice lo que mandaba la jugada y bueno, no sé como la metió. El balón me pasó rozando el pie de dentro y metió el pase entre los dos centrales. Le metió un pase imposible a Neymar y la jugada terminó en gol".

En el Sevilla, Nico Pareja marcó algún que otro gol de libre directo, ¿Ensayaba con Messi en la selección?: "Después de los entrenamientos en la selección a Diego (Maradona) le gustaba pateáramos. Yo me quedaba ahí y estaba junto con Messi, el Kun y un par más y bueno, me quedaba pateando. En Diego también nos fijábamos, era increíble, parecía que no podía caminar y le pegaba y la clavaba al ángulo".