Caparrós: "En el fútbol nos creemos muy importantes y nos van a poner en nuestro sitio"

Joaquín Caparrós, nuevo seleccionador de Armenia, ha repasado cómo está sobrellevando esta situación de confinamiento después de que poco antes de decretarse el estado de alarma, el utrerano volviera a la primera línea de los banquillos para dirigir al conjunto armenio. "Estoy como todos, cuando te dicen que quedarse en casa es lo mejor hay que hacer caso, hay que quedarse en casa, no nos queda más remedio, es la única forma de acabar cuanto antes y la mayoría lo está haciendo", ha expresado el exsevillista en los micrófones de Radio Marca Sevilla.

Al nuevo seleccionador apenas le dio tiempo de estar en Armenia, pues toda esta situación llegó de repente: "Estuve cuatro días pero nos tuvimos que venir porque ya empezaron a cerrar y a pedir que se quedaran en casa. Ahora desde aquí tenemos la ventaja de usar diferentes herramientas para trabajar con la federación armenia, estamos viendo con Luci vídeos de jugadores e informándonos de cómo es el fútbol allí".

Sobre cómo surgió la posibilidad de volver a los banquillos y hacerlo como técnico de Armenia, Caparrós ha reconocido que fue fruto de la insistencia de un buen amigo. "Se pone en contacto conmigo Ginés Meléndez, él se va a Armenia porque allí organiza los cursos de la federación y para poner orden en las competiciones, él me insistió, me alegró la idea y a mi me gusta estar activo, hay que estar vivo, me apeteció y con todo el dolor de mi alma tuve que informar la presidente del Sevilla y a todos, ellos lo entendieron. El Sevilla es mi vida y me facilitaron todo", ha explicado el utrerano, que mirando al futuro dejó una buena reflexión para el mundo del fútbol: "Ahora el fútbol es totalmente secundario, en el fútbol nos creemos que somos muy importantes y nos van a poner en nuestro sitio. Tenemos que salir de donde estamos y habrá un antes y un después, eso va a llegar al fútbol y habrá que poner los pies en el suelo y no creernos el ombligo del mundo. Nos vamos a dar cuenta quiénes son los héroes de verdad en esta sociedad".

Con respecto a lo que se ha encontrado a su llegada al nuevo cargo, el exentrenador del Sevilla ha comentado: "El seleccionador sub 21 también es español, Antonio Flores, y me he econtrado muchos jugaores que juegan fuera, en Rusia, en la Bundesliga, en Suecia, pero mucho en Rusia. Estamos viendo partidos de la selección y también a nivel individual y de los escalafones inferiores".

Volviendo a España, Caparrós es partidario de jugar los 11 partidos que quedan, pero siempre y cuando haya seguridad para todos: "Creo que terminar se va a terminar. Primero tienen que dar el visto lo que tienen que darlo, porque parecen que deciden los presidentes de la AFE, la RFEF y LaLiga y aquí manda el Gobierno. Soy partidario de acabar la competición pero creo que tampoco pasa nada porque se termine en el mes de septiembre u octubre y que luego comience la siguiente temporada. Todos tenemos que poner de nuestra parte y debe haber un acuerdo entre todos".

Eso sí, para el utrerano, esos 11 partidos van a ser como una nueva Liga.: "Los futbolistas están teniendo un entrenamiento a nivel de control pero la actividad colectiva de la plantilla sí requiere un periodo de preparación. Ahora están en el peso de competición que deben estar, seguro, porque son responsables, pero estoy seguro de que se verá otra Liga, los equipos han recuperado algunos futbolistas, también sirve para refrescarse mentalmente, aquel grupo que hayan trabajado tendrán mucho ganado. El aspecto mental tiene que trabajarse en estos momentos, lo harán diariamente seguro".

Otra de las cosas que va a cambiar en el fútbol es el mercado de fichajes y el dinero que mueve, para lo que Caparrós tiene una solución, cantera: "Va a haber un antes y un después. El fútbol debe fijarse en otros sectores y creer que esto ava a ser exactamente igual es equivocarse. FIFA va a dar un golpe encima de la mesa y eso de los traspasos... Va a ser momento de las canteras como pasó en otros momentos. Aquellos clubes que hayan creído en la cantera tendrán mucho ganado, en situaciones de crisis son los que han sacado adelante la situación".

Por último, el exsevillista confía en que el equipo de Lopetegui acabará en puestos Champions cuando se reanude la competición: "El Sevilla seguro que mantendrá la línea que venía demostrando, tiene una buena plantilla y estará arriba, estoy convencido y deseoso de que el Sevilla termine en Champions".