Escudero, sobre el ERTE, el regreso de LaLiga, la plaza Champions...

El fútbol comienza a ver la luz dentro del túnel en el que aún se haya inmerso. Ya existe un protocolo de la vuelta al trabajo, que podría comenzar de forma escalonada el próximo 4 de mayo. Pero hay voces discordantes y hay jugadores que exigen una seguridad máxima, como el cadista Fali, que incluso ha amenazado con dejar el fútbol si le obligan a jugar y existe "un mínimo riesgo".

A ello se ha referido el sevillista Sergio Escudero, de acuerdo en parte, pero sin ser tan contundente. "Es verdad que Fali tiene razón en que la seguridad es lo primero. Para que la competición vuelva tiene que haber un sistema para que el futbolista esté seguro y no tengas miedo de hacer lo que te gusta para luego cuando salgas fuera no contagies a la familia. Son protocolos que Sanidad tiene que tomar muy en serio. Somos los primeros que queremos jugar, porque no me hace gracia estar entrenando en casa, pero con unas seguridades", ha explicado el lateral zurdo en Cope Sevilla, donde al mismo tiempo ha querido relativizar el temor que pueda sentir: "Más que miedo, hay incertidumbre por todo lo que está pasando y puede pasar. Ni siquiera nosotros sabemos lo que hay y existe ese poco de miedo por si luego puedo contagiar a ellos. Para eso está Sanidad para prevenir lo máximo".

Pensando en la vuelta, por tanto, el jugador del Sevilla FC no ve problemas en acabar LaLiga en verano, aunque haya que disputar encuentros cada 72 horas, aunque resalta la importancia de esa pretemporada que viene recogida en el protocolo remitido por el CSD. "Veo factible jugar tantos partidos en tan poco tiempo si realmente antes de empezar a competir tenemos un periodo de adaptación. Si no, va haber muchos problemas de lesiones. Es fundamental tener ese tiempo de adaptación para lo duro que se puede hacer la temporada", señaló.

Y es que, aunque todos se afanan en su confinamiento por no perder la forma, el trabajo, obviamente, es muy distinto. "Al final estamos siguiendo las pautas de los preparadores físicos, pero es verdad que son entrenamientos muy diferentes a los que haces habitualmente. No puedes practicar el disparo, esprints de larga distancia... Son movimientos que no estás acostumbrados a hacer en el campo los que haces aquí en casa", destacó el defensor, que aprovecha la cuarentena para pasar más tiempo con los suyos, tratando de abstraerse de algún modo de la trágica situación que vive el mundo: "Me gusta enterarme de lo que está pasando en el país, pero no durante todo el día. Leo prensa, veo las noticias, pero normalmente por la noche. Tampoco estar todo el día porque al final es una pesadilla y tenerlo todo el día puesto es como estar triste".

Por otro lado, Escudero también se refirió al polémico ERTE realizado por el Sevilla FC, destacando la predisposición de todos los futbolistas para rebajarse el sueldo y ayudar al club. "Lo hemos entendido, por supuesto. Desde el primer momento la plantilla estaba superconcienciada con todo esto que está pasando, con el club y con sus empleados, y sabíamos que lo mejor era llegar a este acuerdo para que esas personas pudieran llegar a final de mes".

Como capitán, además, ex del Getafe participará esta tarde en una reunión telemática de la AFE para tratar varios temas referentes al regreso de LaLiga, mostrando su escepticismo con la posibilidad de que los equipos queden concentrados mientras que disputan las once jornadas que restan. "El tema de las concentraciones no sé como lo podrían manejar porque me parece en algunos casos algo que no valdría, pues te tienes que juntar con gente de hoteles donde estés instalados. Yo personalmente, prefiero venir a mi casa, estar con mi familia y asegurarme de que ellos están bien, antes que ir a un hotel y juntarme con más gente que no conozco", destacó.

Sí asume Escudero, en cambio, que de jugar, habrá que hacerlo sin público. "Es feo jugar sin tu gente, pero al final habrá que acostumbrarse a ello, aunque no nos guste", indicó, valorando también la posibilidad de que no se pueda acabar la temporada, exigiendo en ese caso que se respete la actual clasificación, que otorgaría una plaza de Champions al Sevilla FC: "Todo futbolista quiere acabar la competición, porque es lo que nos gusta, pero si se llega a ese punto en el que no se puede continuar, llevamos 27 jornadas ya y nosotros por méritos propios estamos en la tercera posición y creo que se debería dejar LaLiga como está. La responsabilidad, en cualquier caso, es para las personas que deben tomar esas decisiones".