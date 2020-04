Immobile: "Emery me pidió que me quedara y luego me sacó del equipo"

Por el Sevilla Fútbol Club han pasado en los últimos años grandes delanteros que prometían mucho pero que, por unos motivos u otros, no acabaron rindiendo como se esperaba de ellos. 'Killers' como Iago Aspas o Ciro Immobile que tuvieron la 'mala suerte' de encontrarse con un Carlos Bacca o un Kevin Gameiro espectaculares y que no dejaban de hacer goles con la elástica nervionense.

Ambos vivieron cortas etapas en el Sevilla, especialmente el delantero italiano, y luego volvieron a encontrar su mejor versión lejos de Nervión. Uno en Vigo y el otro en Roma. Precisamente el italiano llegó en el verano de 2015, en el que se marchó el de Moaña, tras una mala temporada en el Dortmund y en enero acabaría saliendo cedido al Torino ante el poco protagonismo que le brindó Unai Emery. Tras su cesión en Turín, y viendo que Emery continuaría en el Sevilla tras ganar la Europa League de Basilea, el italiano fue traspasado definitivamente a la Lazio, donde se ha consagrado como un goleador total.

Ahora, el propio Ciro ha recordado su breve paso por Nervión, donde nunca se sintió la primera opción de Unai Emery contando antes con otros compañeros como Kevin Gameiro o Fernando Llorente. "Me sentía mal, tenía pocas oportunidades. En enero pensé en irme, pero Emery me pidió que me quedara. Al principio marqué dos goles de inmediato, pero luego Emery me sacó de nuevo y pensé: 'Este no entendió una...', y digamos que cuando no te sientes parte del grupo, todo es inútil", confesó el italiano en un directo en instagram con el conocido Damiano Er Faina.

Concretamente, Ciro Immobile disputó un total de 15 partido con la camiseta blanquirroja, marcando la cifra de cuatro goles (dos en Liga y dos en Copa del Rey) y firmando una asistencia. Tras pasar por el Torino, acabaría fichando por la Lazio, donde el delantero se siente muy feliz.

"Quería jugar en la Lazio a toda costa. Inmediatamente me encontré genial, me gustó el equipo y el entrenador. Vine después de Klose pero no cometí el mismo error que en Dortmund, donde había salido Lewandowski. Allí sentí la responsabilidad pero en Roma preferí no pensar en ello. La Lazio está destinada a permanecer en la cima en los próximos años", finalizó el exsevillista.